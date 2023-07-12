Для НДС по строительным работам имеет значение дата в КС-2, а не в КС-6

По строительным работам на территории новых регионов до конца 2022 года не было НДС. Но если работы приняты в 2023 году, ставка будет 20%, даже если они выполнялись в прошлом году.

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-07-11/37563.

Для контрактов, заключенных после 5 октября 2022 года, есть условия для НДС – оплата работ до 25.01.2023.

Компания по госконтракту, заключенному после 5 октября, выполняла работы в 2022 году, что зафиксировано в журнале общих работ КС-6. Оплата тоже поступила в прошлом году. А вот акт КС-2 датирован 2023 годом.

Минфин пояснил, что в целях определения момента налоговой базы по НДС днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта о приемке выполненных работ заказчиком.

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Ранее условия для безНДСной реализации работ на территории новых регионов Минфин разъяснял в письме от 23.12.2022 № 03-07-08/126764.