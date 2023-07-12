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Управленческий учет

Эксперт рассказывает, как в 1С можно построить простой управленческий учет

Оказывается даже в самой обычной версии программы 1С:Бухгалтерия можно вести управленку. Например, составить платежный календарь, проанализировать дебиторку и оборачиваемость товара.
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Бухгалтер, услышав про управленческий учет, часто недовольно морщится — тут и налогового с бухгалтерским с лихвой хватает. Но рынок диктует новые условия. Например, мы заметили, что в вакансиях на «Клерке» стали появляться запросы на знание управленки:

Курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» один из самых первых, которые запустил наш Центр обучения, и самый популярный. Наверное, потому что бухгалтеры понимают, что профессия трансформируется.

На курсе в том числе рассказывается о возможностях разных программ 1С по работе с управленческим учетом, а вообще обучение начинается буквально с нуля — вы пройдете основы управленки, узнаете, как ее внедрить, научитесь работать с данными в гугл- и excel таблицах, закрепите материал тестами и получите в конце обучения официальное удостоверение.

Приоткроем завесу тайны:

В 1С есть специальный блок Руководителю. Бухгалтера, как правило, в него даже не заглядывают, тем более не пользуется директор, ведь он не работает с программой. Но он будет точно полезен небольшой компании или ИП. В нем бухгалтер даже может формировать основные, необходимые руководителю отчеты.

Например, можно не просто посмотреть дебиторку, а еще и отфильтровать ее по длительности просрочки, составить платежный календарь — убедиться, что хватит денег и на зарплату, и на налоги.

Если вам хочется развиваться в профессии — приходите на курс, вы можете прямо сейчас бесплатно посмотреть пробный урок и решить, насколько вам интересна эта тема.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
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