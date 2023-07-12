Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Зарплата

Главбух сельской школы начислила себе лишние 3 млн руб и получила почти 2 года колонии

Два года — с 2020 по 2022 — главный бухгалтер сельской школы в Ростовской области незаконно завышала себе зарплату. За это время она успела себе насчитать 3 млн рублей.
61

В Красносулинском районе (Ростовская область) вынесли приговор главбуху бухгалтеру школы села Ковалево.

По версии следствия, женщина с 2020 по 2022 год начисляла себе завышенную зарплату. Таким образом она успела похитить более 3 млн рублей, сообщают в СК.

Главбух свою вину признала, пока шло следствие, она находилась под домашним арестом. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Ее приговорили к 1 году 8 месяцам колонии общего режима.

Комментарии

2
  • Логотип Белочка Тилли
    Белочка Тилли 42 минуты назад

    Белочка Тилли

    Интересно. А директору что присудили?

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 27 минут назад

      Интересно. А директору что присудили?

      Классика жанра... Как водится, директор оказался бело-пушистым и совершенно не в курсе происходящего.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Учет расходов

Расходы на ОСНО и УСН. Какие расходы подтвердят фиктивность дробления бизнеса

В этом видео рассказываю, какие расходы в группе компаний подтвердят фиктивность дробления бизнеса, как избежать переквалификации расходов на услуги ИП, самозанятых, физлиц в трудовые отношения?

1
118
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Малый и средний бизнес

МСП пропишут по электронному адресу. Законопроект о регистрации бизнеса на виртуальный адрес

В Госдуму внесен проект закона, определяющего порядок регистрации юридических лиц и ИП по электронному адресу. Изменения предлагаются в контексте цифровой трансформации экономики, а также с учетом запроса МСП на сокращение издержек, связанных, в первую очередь, с содержанием помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, не используются.

МСП пропишут по электронному адресу. Законопроект о регистрации бизнеса на виртуальный адрес
47
Логотип nikita U
nikita U
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Проверка по 115-ФЗ в Тинькофф банк при покупке помещения и мой совет как ее упростить

Всем привет! Хочу поделиться опытом проверки по 115-ФЗ в Тинькофф банке и рассказать как ускорить и упростить проверку если вы вдруг с ней столкнулись. Использую их РС с 2014 г как ИП, банк устраивает, при этом недавно возникла ситуация, заставившая понервничать.

Проверка по 115-ФЗ в Тинькофф банк при покупке помещения и мой совет как ее упростить
66
Логотип Такском
Такском
Декларация по НДС

Частые ошибки в декларации по НДС. Когда нужно подать уточненку 

ФНС опубликовала перечень наиболее часто допускаемых ошибок в декларациях по НДС. Рассказываем, когда для исправления необходимо подать корректировочный отчет, а в каких случаях можно обойтись без него.

Частые ошибки в декларации по НДС. Когда нужно подать уточненку 
106
Логотип БРВ – Консалтинг
БРВ – Консалтинг
Аренда

Как оформить лизинг с плохой кредитной историей

Нестабильная экономическая ситуация и отсутствие прибыли нередко вынуждают заемщиков допускать просрочки по кредитам. И даже если удается избежать ответственности, урегулировать конфликт вовремя, такие задержки негативно отражаются на кредитной истории. В следующий раз банк просто не одобрит заявку. Есть ли легальная альтернатива банковским кредитам.

Как оформить лизинг с плохой кредитной историей
1
93
Логотип Action Digital School
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Уйти в 1С аналитику после 18 лет работы в бухгалтерии? Почему бы и нет?! История успеха Надежды Криницыной

Никогда не поздно сменить профессию на ту, которая вам действительно нравится, — считает Надежда Криницына. В свое время Надежда прошла путь от оператора до руководителя отдела по расчету заработной платы, и, решив следовать зову своего сердца, стала аналитиком 1С.

Уйти в 1С аналитику после 18 лет работы в бухгалтерии? Почему бы и нет?! История успеха Надежды Криницыной
161
Логотип Мой бизнес
Мой бизнес
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России стабильно растет и превысило доковидный уровень. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Малый и средний бизнес вышел в позитивную зону. Количество предприятий МСП в России превысило доковидный уровень
20
Логотип nlukina
nlukina
Кадры

Конец эпохи удалёнки. Компании не готовы предложить бухгалтерам работу из дома

Работодатели сокращают наем сотрудников на удаленке (Илон Маск тоже против удаленки). В приоритете работа в офисе. Особенно это касается бухгалтеров: в 9 из 10 компаний при прочих равных предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории компании. Почему работодатели против хоум-офиса?

Конец эпохи удалёнки. Компании не готовы предложить бухгалтерам работу из дома
145
Читать еще