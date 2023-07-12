Главбух сельской школы начислила себе лишние 3 млн руб и получила почти 2 года колонии

В Красносулинском районе (Ростовская область) вынесли приговор главбуху бухгалтеру школы села Ковалево.
По версии следствия, женщина с 2020 по 2022 год начисляла себе завышенную зарплату. Таким образом она успела похитить более 3 млн рублей, сообщают в СК.
Главбух свою вину признала, пока шло следствие, она находилась под домашним арестом. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Ее приговорили к 1 году 8 месяцам колонии общего режима.
Комментарии2
Белочка Тилли
Интересно. А директору что присудили?
Классика жанра... Как водится, директор оказался бело-пушистым и совершенно не в курсе происходящего.