Главбух сельской школы начислила себе лишние 3 млн руб и получила почти 2 года колонии

Проверка по 115-ФЗ в Тинькофф банк при покупке помещения и мой совет как ее упростить

Всем привет! Хочу поделиться опытом проверки по 115-ФЗ в Тинькофф банке и рассказать как ускорить и упростить проверку если вы вдруг с ней столкнулись. Использую их РС с 2014 г как ИП, банк устраивает, при этом недавно возникла ситуация, заставившая понервничать.