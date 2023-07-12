Бухгалтеры считают, что открывать ИП на УСН и ООО на общей системе одному лицу опасно: могут вменить дробление

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают вопрос:

Сначала топикстартеру говорят, что это нормально — ИП расширяет бизнес и собирается работать с ОСНО. Но затем появляются скептики:

Дальше автора вопроса запугивают еще больше.

Мы рассказывали, в каких случаях обвинений в дроблении можно избежать. Самое главное — деловая цель создания нескольких компаний или открытия ИП.