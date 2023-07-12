Бухгалтеры считают, что открывать ИП на УСН и ООО на общей системе одному лицу опасно: могут вменить дробление

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают вопрос:
Сначала топикстартеру говорят, что это нормально — ИП расширяет бизнес и собирается работать с ОСНО. Но затем появляются скептики:
Дальше автора вопроса запугивают еще больше.
Мы рассказывали, в каких случаях обвинений в дроблении можно избежать. Самое главное — деловая цель создания нескольких компаний или открытия ИП.
Не доводить дело до разборок с налоговой и тем боле до суда можно. Просто нужно правильно выстроить работу группы компаний, настроить финансовые потоки, соблюдать законодательство и тогда бизнес будет под защитой.
О том, как это сделать финансист с 16-летним стажем расскажет на вебинаре 14 июля.
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Комментарии1
Бух-оптимист
Полагаю, что в условиях, когда "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать", лучше не рисковать. И доказывать ничего не придётся.