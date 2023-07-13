Работодатели жалуются на низкое качество подготовки студентов в вузах

Об этом заявили 85% из почти тысячи опрошенных региональных работодателей, сообщает Лента.ру.

Теоретическую подготовку работодатели в целом считают хорошей, но и ее стоит улучшить.

С тем, что уровень практических навыков необходимо поднимать, согласны 60% респондентов, в целом согласны — 25%, а скорее согласны, чем нет — 11%. И только 4% участников опроса считают практическую подготовку студентов достаточной.

Работодатели готовы активнее сотрудничать с образовательными учреждениями: стажировать преподавателей, консультировать студентов, проводить совместные исследования. Также бизнес полагает, что студенты могли бы готовить выпускные работы по заказу будущего работодателя.

При этом зарплатные ожидания выпускников 26% работодателей считают завышенными.