Отсутствие у валюты идентифицирующих признаков ведет к спорным моментам

И Гражданский кодекс считают валюту имуществом. Поэтому при получении доходов с её продажи возникает обязанность платить имущественный налог. Но, когда имущество не имеет паспорта и адреса, то его не так-то просто взять под контроль. О спорных вопросах уплаты НДФЛ с продажи валюты рассказали в Трибуне.

Любой факт продажи (даже убыточной) иностранной валюты и перевода ее в рубли, находившейся в собственности менее 3-х лет, подлежит декларированию в 3-НДФЛ по аналогии с декларированием недвижимости или автомобиля.

Главным спорным моментом в вопросе налогообложения доходов от продажи иностранной валюты является отсутствие у валюты идентифицирующих признаков, что делает затруднительным подтверждение того, например, что представленные налогоплательщиком расходы на покупку были осуществлены именно в отношении проданной валюты.

Таким образом, если на счете уже находилась 1 тыс евро, купленная в 2015 году, а также 1 тыс евро, купленная в 2021 году, а в 2022 году было продано 500 евро, то остается не до конца ясным вопрос о возможности применения права на освобождение от налога в связи с минимальным сроком владения 3 года, т.к. невозможно определить, какая именно часть валюты была продана.

О том, что валюта — сомнительное имущество читайте в Трибуне.