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ЕНП (единый налоговый платеж)

🎰 В июльском уведомлении на НДФЛ налоговики хотят от ИП код 31/04

ИП на ОСНО платят ежеквартальные авансы также, как и их коллеги-упрощенцы. Но если с уведомлением на УСН никаких проблем нет, то с уведомлением на НДФЛ по ИП на ОСНО – неразбериха. Все дело в кодах.
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Сначала в таблице от ФНС этих кодов не было вообще. На днях таблицу обновили и теперь кодов для каждого квартала – аж две штуки.

В таблице сказано, что они рекомендованные.

Например, для авансового платежа за полугодие (2 квартал) представлены такие коды:

  • 34/02 (это 2-ой квартал года);

  • 31/04 (это 4-ый месяц 2-го квартала).

Региональные налоговики на своих сайтах продвигают именно второй код, где фигурирует 4-ый месяц квартала.

Например, УФНС по Краснодарскому краю сообщает, что коды для НДФЛ ИП такие:

  • за полугодие по сроку уплаты 25 июля –31/04;

  • за 9 месяцев по сроку уплаты 25 октября – 33/04.

Откуда в каждом квартале появился четвертый месяц – остается загадкой. Ранее ФНС поясняла, что 4-ый период есть в 4-ом квартале – это срок для НДФЛ за период с 23.12 по 31.12.

Теперь 4-ый период неожиданно выявился в каждом квартале, причем для обычного ежеквартально платежа, для которого вполне логично применять обычные квартальные код (34/01, 34/02, 34/03).

Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 10 минут назад

    Главный бухгалтер

    4-й месяц квартала? что-то на дурдомовском

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 8 минут назад

    Нет

    что-то на дурдомовском

    на налоговском

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