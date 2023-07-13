🎰 В июльском уведомлении на НДФЛ налоговики хотят от ИП код 31/04

Сначала в таблице от ФНС этих кодов не было вообще. На днях таблицу обновили и теперь кодов для каждого квартала – аж две штуки.
В таблице сказано, что они рекомендованные.
Например, для авансового платежа за полугодие (2 квартал) представлены такие коды:
34/02 (это 2-ой квартал года);
31/04 (это 4-ый месяц 2-го квартала).
Региональные налоговики на своих сайтах продвигают именно второй код, где фигурирует 4-ый месяц квартала.
Например, УФНС по Краснодарскому краю сообщает, что коды для НДФЛ ИП такие:
за полугодие по сроку уплаты 25 июля –31/04;
за 9 месяцев по сроку уплаты 25 октября – 33/04.
Откуда в каждом квартале появился четвертый месяц – остается загадкой. Ранее ФНС поясняла, что 4-ый период есть в 4-ом квартале – это срок для НДФЛ за период с 23.12 по 31.12.
Теперь 4-ый период неожиданно выявился в каждом квартале, причем для обычного ежеквартально платежа, для которого вполне логично применять обычные квартальные код (34/01, 34/02, 34/03).
Комментарии2
Главный бухгалтер
4-й месяц квартала? что-то на дурдомовском
Нет
на налоговском