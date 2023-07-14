❓ Налоговики требуют от самозанятого декларацию 3-НДФЛ

Самозанятые освобождены от НДФЛ с доходов, облагаемых НПД. Поэтому отчетность по ОСНО они не сдают. Но налоговики считают иначе.

Налоговая инспекция затребовала от ИП на НПД декларацию 3-НДФЛ за 2022 года. При этом ИП со дня своей регистрации (08.02.2022) применяет НПД.

Такой историей поделилась участница нашего форума.

Бизнес-леди направила обращение в налоговую инспекцию по поводу неправомерности их требования. В ответ пришло два разъяснения, которые противоречат друг другу.

В одном ИФНС признает свою ошибку и сообщает, что уведомление о сдаче 3-НДФЛ отправлено ошибочно и никакую декларацию сдавать не надо.

Затем еще один ответ поступил от налоговиков через личный кабинет. В нем говорится что декларация 3-НДФЛ нужна, если в ЕГРИП и при регистрации СМЗ указаны разные виды деятельности.

Налоговики считают, что раз код ОКВЭД в ЕГРИП не соответствует виду деятельности, который ИП заявила через «Мой налог», то эта женщина как ИП ведет одну деятельность, а как самозанятая – другую.

Поэтому ей нужно отчитаться за деятельность ИП на ОСНО.

Между тем, совмещать ОСНО и НПД – нельзя. Самозанятость несовместима ни с какими другими режимами (письмо Минфина от 20.01.2022 № 03-11-11/3168.

А вас, уважаемые самозанятые, не заставляют сдавать 3-НДФЛ?