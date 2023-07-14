Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Самозанятые

❓ Налоговики требуют от самозанятого декларацию 3-НДФЛ

Самозанятые освобождены от НДФЛ с доходов, облагаемых НПД. Поэтому отчетность по ОСНО они не сдают. Но налоговики считают иначе.
112

Налоговая инспекция затребовала от ИП на НПД декларацию 3-НДФЛ за 2022 года. При этом ИП со дня своей регистрации (08.02.2022) применяет НПД.

Такой историей поделилась участница нашего форума.

Бизнес-леди направила обращение в налоговую инспекцию по поводу неправомерности их требования. В ответ пришло два разъяснения, которые противоречат друг другу.

В одном ИФНС признает свою ошибку и сообщает, что уведомление о сдаче 3-НДФЛ отправлено ошибочно и никакую декларацию сдавать не надо.

Затем еще один ответ поступил от налоговиков через личный кабинет. В нем говорится что декларация 3-НДФЛ нужна, если в ЕГРИП и при регистрации СМЗ указаны разные виды деятельности.

Налоговики считают, что раз код ОКВЭД в ЕГРИП не соответствует виду деятельности, который ИП заявила через «Мой налог», то эта женщина как ИП ведет одну деятельность, а как самозанятая – другую.

Поэтому ей нужно отчитаться за деятельность ИП на ОСНО.

Между тем, совмещать ОСНО и НПД – нельзя. Самозанятость несовместима ни с какими другими режимами (письмо Минфина от 20.01.2022 № 03-11-11/3168.

А вас, уважаемые самозанятые, не заставляют сдавать 3-НДФЛ?

Комментарии

1
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 3 минуты назад

    Главный бухгалтер

    В одном ИФНС признает свою ошибку и сообщает, что уведомление о сдаче 3-НДФЛ отправлено ошибочно и никакую декларацию сдавать не надо.

    Затем еще один ответ поступил от налоговиков через личный кабинет. В нем говорится что декларация 3-НДФЛ нужна, если в ЕГРИП и при регистрации СМЗ указаны разные виды деятельности.

    раздвоение налоговой личности

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
ЭДО в кадровом учете

Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?

Работа отдела кадров — это масса бумаг, которые нужно грамотно составить, вовремя подписать и довести информацию до лиц, указанных в документах. Облегчить процесс позволяет введение ЭДО (электронного документооборота). Встает вопрос: с чего начать?

Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?
42
Логотип Моё дело
Моё дело
Трудовое право

Как оформить и оплатить работу в выходные и праздничные дни

Бывают ситуации, когда сотрудников нужно вызвать на работу в выходной или праздник. По Трудовому кодексу это разрешено только в исключительных случаях. Расскажем, кто и когда может трудиться в выходные или праздничные дни, как оформить и оплатить такую работу.

Как оформить и оплатить работу в выходные и праздничные дни
74
Логотип nlukina
nlukina
Общество

День взятия Бастилии впустую прошёл! Почему русские отмечали французский праздник. Пятничный демотиватор

Дядя Митя в фильме «Любовь и голуби» строго отслеживал по перекидному календарю все важные даты, которые были поводом выпить. 14 июля – День взятия Бастилии. Почему же русские отмечали французский праздник как свой национальный? Давайте вспомним, что там праздновали.

30
408
Логотип hidden
hidden
Обзор судебной практики

Привлеченного по договору бухгалтера суд заставил расплатиться за ошибки в декларации

Бухгалтер на аутсорсе оказывала предпринимателю услуги ведению бухгалтерского и налогового учета. В деклараций по УСН за 2019 год она ошибочно занизила данные о доходах, из-за чего предпринимателю пришлось заплатить пени по налогу.

Привлеченного по договору бухгалтера суд заставил расплатиться за ошибки в декларации
95
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Трудовое право

Китайская компания уволила сотрудника за медленный бег. Судебная китайская практика

Увидел такую новость на просторах интернета. Больше всего она вирусится в беговых пабликах. Будучи любителем бега и юриспруденции, я не мог не проверить её достоверность. Все подробности этой истории ниже.

Китайская компания уволила сотрудника за медленный бег. Судебная китайская практика
65
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Разбор препарата: Креон. Когда он действительно нужен бухгалтерам?

Бухгалтерам с хроническим панкреатитом и внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы этот препарат хорошо знаком. Подробно о препарате расскажет гастроэнтеролог клиники DocMed Ольга Евлашева.

Разбор препарата: Креон. Когда он действительно нужен бухгалтерам?
78
Логотип Action Digital School
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше

Новая профессия тестировщик уже у многих на слуху. И мнения о ней в профессиональной среде разные. Одни говорят, что тестировщик, эта та самая волшебная специальность, которую легко может освоить любой человек, даже если он ничего не смыслит в математике, другие — что эта айтишная профессия не каждому по зубам и с ней не все так просто. Итак, что во всем этом правда? Мы попросили рассказать Василия Кирноса — старшего инженера по тестированию ПО в компании Ядро Центр Программных Разработок.

Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше
221
Читать еще