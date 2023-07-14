Бухгалтеры жалуются на проблемы с приемкой ЕФС-1. Что происходит?

Бухгалтеры снова обеспокоены проблемой с приемом ЕФС-1.
Спрашивают: отчеты принимают у всех? У меня больше недели висит в статусе принят в обработку. Об этом рассказывают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
А у вас этот отчет принят?
Комментарии2
Артем
Сегодня принимаются отчеты, отправленные 07.07.23. Предполагаем, в СФР сбой. Направили ЗПЭД, по некоторым организациям приходят отказы: Нет сведений о праве подписи представителя страхователя, подписавшего документ (ЗПЭД подписывается ЭЦП Руководителя). При анализе xml файла отказа увидели, что вместо ООО "Рога и копыта" стоит ООО "Метелки". В СФР (2 разных района) получили следующие комментарии:
1. В результате смены регномера у страхователя (рег номер страхователя не менялся, 1 кв сдавали нормально) у них в программе что-то там не записалось, ручной правки у них нет, нужно подождать.
2. Из-за того, что вы поменяли оператора ЭДО (да, мы сменили Такском на Контур), страхователь ЛИЧНО должен принести ЗПЭД.... На наш вопрос, Почему тогда у нескольких сотен организаций ЗПЭД принят - Ответ: Не знаем....
Главный бухгалтер
Не принят, отправила 10.07. Статус "доставлен"