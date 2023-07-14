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Отчетность в СФР

Бухгалтеры жалуются на проблемы с приемкой ЕФС-1. Что происходит?

Отчет ЕФС-1 отправлен в срок, но больше недели имеет статус «принято в обработку». Те, кто отправил ЕФС-1 пишут, что идет задержка с прохождением отчета.
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Бухгалтеры снова обеспокоены проблемой с приемом ЕФС-1.

Спрашивают: отчеты принимают у всех? У меня больше недели висит в статусе принят в обработку. Об этом рассказывают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

А у вас этот отчет принят?

Комментарии

2
  • Логотип Artem_P
    Artem_P 18 минут назад

    Артем

    Сегодня принимаются отчеты, отправленные 07.07.23. Предполагаем, в СФР сбой. Направили ЗПЭД, по некоторым организациям приходят отказы: Нет сведений о праве подписи представителя страхователя, подписавшего документ (ЗПЭД подписывается ЭЦП Руководителя). При анализе xml файла отказа увидели, что вместо ООО "Рога и копыта" стоит ООО "Метелки". В СФР (2 разных района) получили следующие комментарии:

    1. В результате смены регномера у страхователя (рег номер страхователя не менялся, 1 кв сдавали нормально) у них в программе что-то там не записалось, ручной правки у них нет, нужно подождать.

    2. Из-за того, что вы поменяли оператора ЭДО (да, мы сменили Такском на Контур), страхователь ЛИЧНО должен принести ЗПЭД.... На наш вопрос, Почему тогда у нескольких сотен организаций ЗПЭД принят - Ответ: Не знаем....

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 7 минут назад

    Главный бухгалтер

    Не принят, отправила 10.07. Статус "доставлен"

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