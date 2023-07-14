Бухгалтеры жалуются на проблемы с приемкой ЕФС-1. Что происходит?

Кто такой тестировщик: простой путь для бухгалтера попасть в IT и зарабатывать больше

Новая профессия тестировщик уже у многих на слуху. И мнения о ней в профессиональной среде разные. Одни говорят, что тестировщик, эта та самая волшебная специальность, которую легко может освоить любой человек, даже если он ничего не смыслит в математике, другие — что эта айтишная профессия не каждому по зубам и с ней не все так просто. Итак, что во всем этом правда? Мы попросили рассказать Василия Кирноса — старшего инженера по тестированию ПО в компании Ядро Центр Программных Разработок.