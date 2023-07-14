Лайфхак: как быстрее получить помощь от техподдержки СБИС (и любой другой)

Мы вам говорили, а вы не слушали. Компания быстро отреагировала на обращение пользователя в отзывах на «Клерке» и решила проблему. А еще там поделились лайфхаком, как правильно составить обращение в поддержку, чтобы вам помогли быстрее.

Сегодня утром один из пользователей оставил отзыв оператору СБИС в рейтинге компаний.

Почти сразу пришел ответ, проблема решилась в течение пары часов.

Мы уже рассказывали, что в нашем рейтинге можно оставить отзыв, написать жалобу или, наоборот, оставить благодарность девяти сотням организаций. Если вы хотели бы оставить свой отзыв, но не нашли компанию — напишите нам на почту e.balaklickaya@klerk.ru (главный редактор) и мы ее добавим.

Представители компаний, которые хотят тоже получать отзывы в нашем рейтинге и конкурировать с лидерами отрасли — вы пишите сюда sales@klerk.ru, сделаем так, что вас заметят.

А теперь обещанный лайфхак. Его рассказал в отзывах еще один пользователь СБИС.

Напишите в чат поддержки.

Добавьте к сообщению наглядную информацию, например, скрины экрана.

Еще лучше — приложить видеозапись экрана с озвучкой — что делали и что не получилось. Потому что «в поддержке телепатов нет».

Как утверждает пользователь: «Не было ни единого случая, чтобы тех подножка не помогала. Одну из моих проблем методично решали боле месяца, все же решили».