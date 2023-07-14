Лайфхак: как быстрее получить помощь от техподдержки СБИС (и любой другой)

Сегодня утром один из пользователей оставил отзыв оператору СБИС в рейтинге компаний.
Почти сразу пришел ответ, проблема решилась в течение пары часов.
Мы уже рассказывали, что в нашем рейтинге можно оставить отзыв, написать жалобу или, наоборот, оставить благодарность девяти сотням организаций. Если вы хотели бы оставить свой отзыв, но не нашли компанию — напишите нам на почту e.balaklickaya@klerk.ru (главный редактор) и мы ее добавим.
Представители компаний, которые хотят тоже получать отзывы в нашем рейтинге и конкурировать с лидерами отрасли — вы пишите сюда sales@klerk.ru, сделаем так, что вас заметят.
А теперь обещанный лайфхак. Его рассказал в отзывах еще один пользователь СБИС.
Напишите в чат поддержки.
Добавьте к сообщению наглядную информацию, например, скрины экрана.
Еще лучше — приложить видеозапись экрана с озвучкой — что делали и что не получилось. Потому что «в поддержке телепатов нет».
Как утверждает пользователь: «Не было ни единого случая, чтобы тех подножка не помогала. Одну из моих проблем методично решали боле месяца, все же решили».
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