❌ Уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях будет считаться несданным

В статье 58 НК РФ четко пропишут, что уведомление по ЕНП, которое не соответствует контрольным соотношениям, будет считаться несданным полностью или только в части конкретных налогов.

Поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8. Она заработает с 1 октября 2023 года.

Если уведомление сдано электронно, то об этой фатальной ошибке сообщат на следующий день после сдачи по ТКС или через личный кабинет. Если уведомление сдано на бумаге и компании или ИП не польтзуется личным кабинетом, то сообщение направят по почте в течение 10 дней после сдачи уведомления.

Перечень контрольных соотношений утвердит ФНС.

Сейчас такие соотношения уже есть. Они доведены письмом ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@.

Но, очевидно, их будут менять. Как минимум, там должны прописать правила для отрицательных уведомлений, чтобы бизнес не смог уменьшить аванс больше, чем ранее было начислено.

Норму про отрицательные уведомления вписали в проект одновременно с нормой про несдачу из-за ошибок.

Поясним, чем чреват факт признания уведомления несданным:

1) будет штраф

2) будут пени на налог, даже если фактически он уплачен.

Вместе с тем, до конца 2023 года пеней на положительное сальдо ЕНС в случае несдачи уведомлений точно не будет. Это прописано в постановлении Правительства от 29.03.2023 № 500.

Что касается штрафа, то он – 200 рублей по статье 126 НК РФ. Но у налоговиков нет четких вводных по штрафу, поэтому никого пока штрафовать не будут (письмо ФНС от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@).