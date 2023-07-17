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Налог на имущество

Введут новые льготы по имущественным налогам физлиц и бизнеса

Правительство подготовило поправки в законопроект, которые вводят дополнительные льготы по налогам на имущество.
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Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

О них рассказывает ФНС на своем сайте.

С 2024 года региональные власти смогут устанавливать ставку налога на имущество организаций 0,3% (вместо 2%) для жилья, гаражей, машино-мест, принадлежащих личному фонду.

Поясним, личный фонд могут создавать граждане при жизни, внеся туда имущества минимум на 100 млн рублей. Также такой фонд по завещанию может быть создан после их смерти нотариусом.

Изменится льгота по земельному налогу для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также их общин. Льгота будет на землю в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих лиц. Перечень таких мест утвердит Правительство.

В новых регионах базой по земельному налогу будет не кадастровая стоимость, а нормативная цена земли, установленная до 31 декабря 2023 года.

При расчете налога на имущество физлиц с 2024 года дачные дома будут учитываться как жилые, причем независимо от того, какое назначение у земли под ними.

Всего ко второму чтению в законопроект, в котором изначально было более 200 станиц текста, добавили 100 страниц поправок. Читайте о них в наших новостях.

Комментарии

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