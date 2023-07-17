Роструд опубликовал актуальные перечни работодателей, к которым придут с проверками

На сайте Роструда опубликован актуальный перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков.
Риск-ориентированный подход в отношении проверок чиновники из Роструда применяют уже не первый год. Они делят работодателей на 5 категорий риска. От того, в какую именно категорию попадает организация, зависит периодичность проведения плановых проверок:
категория высокого риска — 1 раз в 2 года;
категория значительного риска — 1 раз в 3 года;
категория среднего риска — не чаще раза в 5 лет;
категория умеренного риска — не чаще раза в 6 лет;
категория низкого риска — проверки не проводят.
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Комментарии1
Королевская
Мы в категории высокого риска(