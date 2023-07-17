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Трудовые проверки

Роструд опубликовал актуальные перечни работодателей, к которым придут с проверками

Чиновники из Роструда опубликовали актуальные перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков.
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На сайте Роструда опубликован актуальный перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков.

Риск-ориентированный подход в отношении проверок чиновники из Роструда применяют уже не первый год. Они делят работодателей на 5 категорий риска. От того, в какую именно категорию попадает организация, зависит периодичность проведения плановых проверок:

  1. категория высокого риска — 1 раз в 2 года;

  2. категория значительного риска — 1 раз в 3 года;

  3. категория среднего риска — не чаще раза в 5 лет;

  4. категория умеренного риска — не чаще раза в 6 лет;

  5. категория низкого риска — проверки не проводят.

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Комментарии

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  • Логотип Королева
    Королева 31 минуту назад

    Королевская

    Мы в категории высокого риска(

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