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ЕНП (единый налоговый платеж)

↩ ↪ Деньги по платежкам-02 налоговики распределяют по КБК не так, как вы планировали

ИП уплатил фиксированные взносы, а деньги по этой платежке-02 ушли в НДФЛ (это видно из справки о принадлежности сумм.
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Такой проблемой поделилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

ИП уплатил платежкой-02:

1) фиксированные взносы – 11 460,50 руб.;

1) НДФЛ – 15 236 руб.

Эти деньги попадают на ЕНС в виде ЕНП. Почему так происходит, мы рассказывали здесь.

В итоге по справке суммы учли так:

То есть, начисление НДФЛ (по уведомлению) состоит из двух сумм, одна из которых ­– уплаченные фиксированные взносы.

Дело в том, что налоговики учитывают платежи по очередности их поступления. Так как на ЕНС они все обезличены, не имеет значения, какой именно налог вы платили.

От двух этих платежек на ЕНС образуется сальдо в сумме 11 460,50 + 15 236 = 26 696,50 руб.

Затем искусственный интеллект ФНС видит уведомление на НДФЛ (платежку-02) и относит сумму на этот КБК. Отнести надо 15 236 руб.

ИИ сначала берет из сальдо наиболее ранний платеж, потом – следующий и т.д.

Таким образом на НДФЛ ушла платежка по фиксированным взносам и часть от платежки на НДФЛ. В итоге на сальдо ЕНС остались фиксированные взносы, которые сначала превратились в НДФЛ, а потом выделились из НДФЛ.

Смотрите в нашей таблице, что произошло с платежами.

Как планировал ИП

Как провела ФНС

Фиксированные взносы

п/п №1 на 11 460,50

часть от п/п №2 на 11 460,50 в виде ЕНП

НДФЛ

п/п №2 на 15 236

п/п №1 на 11 460,50 + часть от п/п №2 на 3 775,50

Итого уплачено

26 696,50

26 696,50

Начислено НДФЛ

15 236

15 236

Сальдо ЕНС

11 460,50

11 460,50

Эксперт подсказывает, что если фиксированные взносы зарезервировать, то они не будут фигурировать на сальдо ЕНС.

Это особенно актуально для ИП-работодателей, так как ввели правила по автоматическому зачету НДФЛиз сальдо ЕНС. Такого зачета из резерва не будет. То есть, зарезервированные взносы будут в большей безопасности, чем взносы на сальдо.

Впрочем, готовятся поправки в НК РФ, по которым уплата взносов не будет иметь большого значения для уменьшения налогов по УСН и ПСН и сохранение их на сальдо станет не столь важно. Об этом мы рассказывали здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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