Одиноким родителям двух детей хотят давать отпуск в удобное им время

Категорию работников, которые могут взять отпуск в любое удобное им время, расширят.

В Госдуму внесен законопроект с поправками в ТК РФ.

Взять отпуск по своему желанию в любое удобное время смогут одинокие родители, у которых есть двое и более детей и при этом: оба ребенка – до 18 лет;

младший ребенок – до 14 лет.

Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, напомнили, что в СССР были нормы о летнем отпуске для родителей двух детей.

Такая очередности предоставления отпусков одиноким родителям (как матерям, так и отцам), имеющим двух и более детей, позволит уделить большее внимание созданию наиболее благоприятных условий для роста населения и воспитания подрастающего поколения, говорится в пояснительной записке.

Напомним, сейчас такую льготу по отпуску имеют родители трех и более детей до достижения младшим из них 14 лет.