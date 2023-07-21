Одиноким родителям двух детей хотят давать отпуск в удобное им время

В Госдуму внесен законопроект с поправками в ТК РФ.
Взять отпуск по своему желанию в любое удобное время смогут одинокие родители, у которых есть двое и более детей и при этом:
оба ребенка – до 18 лет;
младший ребенок – до 14 лет.
Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, напомнили, что в СССР были нормы о летнем отпуске для родителей двух детей.
Такая очередности предоставления отпусков одиноким родителям (как матерям, так и отцам), имеющим двух и более детей, позволит уделить большее внимание созданию наиболее благоприятных условий для роста населения и воспитания подрастающего поколения, говорится в пояснительной записке.
Напомним, сейчас такую льготу по отпуску имеют родители трех и более детей до достижения младшим из них 14 лет.
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