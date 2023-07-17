Сотрудников, имеющих право на отпуск в удобное время, станет больше

В Госдуму внесен законопроект, вносящий в ТК поправки. Согласно ему право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, получат работники, у которых есть два ребенка. Правда, есть нюансы:
работник является одиноким родителем двоих и более детей в возрасте до 18 лет;
младшему из детей еще не исполнилось 14 лет.
Сейчас взять отпуск в любой удобное время установлена для родителей троих и более детей, но при этом нет оговорки о том, что родитель обязательно одинокий.
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Комментарии2
Главный бухгалтер
я уж было подумал, что о бухгалтере вспомнили!
Главный бухгалтер
а бухгалтера отпуска лишили