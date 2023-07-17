Сотрудников, имеющих право на отпуск в удобное время, станет больше

Перечень сотрудников, имеющих право на отпуск в удобное время, законодатели решили увеличить.

В Госдуму внесен законопроект, вносящий в ТК поправки. Согласно ему право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, получат работники, у которых есть два ребенка. Правда, есть нюансы:

работник является одиноким родителем двоих и более детей в возрасте до 18 лет;

младшему из детей еще не исполнилось 14 лет.

Сейчас взять отпуск в любой удобное время установлена для родителей троих и более детей, но при этом нет оговорки о том, что родитель обязательно одинокий.