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Отпуска

Сотрудников, имеющих право на отпуск в удобное время, станет больше

Перечень сотрудников, имеющих право на отпуск в удобное время, законодатели решили увеличить.
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В Госдуму внесен законопроект, вносящий в ТК поправки. Согласно ему право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, получат работники, у которых есть два ребенка. Правда, есть нюансы:

  • работник является одиноким родителем двоих и более детей в возрасте до 18 лет;

  • младшему из детей еще не исполнилось 14 лет.

Сейчас взять отпуск в любой удобное время установлена для родителей троих и более детей, но при этом нет оговорки о том, что родитель обязательно одинокий.

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Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    я уж было подумал, что о бухгалтере вспомнили!

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 6 минут назад

      Главный бухгалтер

      а бухгалтера отпуска лишили

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