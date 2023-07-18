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Маркетплейсы

В Wildberries опровергают автоматическое оформление заказов без участия пользователя

Маркетплейс утверждает, что никаких сбоев в работе не было.
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В сети появилась информация, что у некоторых пользователей самостоятельно оформились заказы на сайте маркетплейса.

Wildberries опроверг эту информацию. Заказы в корзине сами по себе оформиться не могут, сделать это может только пользователь, сообщили представители маркетплейса «Известиям».

«Как показывает наша практика, 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например дети, пока смотрят мультики или играют с устройством. Последствия подобных «детских шалостей» весьма существенны: товары могут быть заказаны на другой конец страны, при этом компания и предприниматели несут дорогостоящие затраты на логистику и обработку заказов», — объяснили в Wildberries.

Представители маркетплейса пояснили, что доступ к аккаунту не стоит передавать сторонним лицам, а также порекомендовали завершать сеансы на всех устройствах и не хранить товары в корзине, чтобы исключить случайные покупки.

Маркетплейсы стремительно набирают обороты, а бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы с маркетплейсами не хватает. Специально для вас мы подготовили курс: «Бухгалтер маркетплейса».

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