В Трибуне вспоминают Цоя и обсуждают был бы он сейчас иноагентом

Банк России выпустил памятную трехрублевую монету с изображением основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Пользователи «Клерка» обсуждают это событие.

В Трибуне обсуждают новость, о том, что ЦБ выпустил памятную трехрублевую монету с изображением основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Пост — Цой жив! ЦБ выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем.

18 июля ЦБ выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Монета изготовлена тиражом 5 тыс. штук из сплава 925-й пробы. Заказать памятную монету можно будет на сайте АО «Гознак».

Пользователи «Клерка» под постом вспоминают любимые песни и обсуждают отнесли бы сейчас певца к иноагентам.