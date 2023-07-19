Банки будут контролировать операции с драгметаллами

Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона об обязательном контроле за операциями с драгметаллами.

Цель нового закона — сократить теневой оборот в отрасли. Функции контроля возложат на банки.

Сейчас организации в сфере драгметаллов передают сведения о подозрительных операциях Росфинмониторингу, а если возникают подозрения в отмывании средств, направляют информацию в правоохранительные службы.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, усилить контроль за сделками с драгметаллами может помочь лазерная маркировка продукции. А наличие единой базы данных позволит идентифицировать каждое изделие и отслеживать историю его обращения. Эти меры помогут предотвратить кражи и незаконный оборот в отрасли.

Инициатива властей потребует дополнительных финансовых вложений от банков. Им нужно будет перестроить бизнес-процессы и автоматизировать некоторые процедуры, сообщают «Известия».