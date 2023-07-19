Корпоративное обучение: бизнес прокачивает своих сотрудников на «Клерке»

Ученик получит практические знания, необходимые для работы — по бухучету, налогообложению, прохождению налоговых и других видов проверок, охране труда, маркетингу, расчету зарплаты и кадрам, управленческому учету, работе с маркетплейсами, госзакупкам и многим другим дисциплинам и сферам.

Контролировать успехи и темп учебы (не отлынивает ли бухгалтер или менеджер по повышения квалификации, успешно ли проходит тесты) можно в личном кабинете:

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Вы сами решаете, какие знания должны получить ваши сотрудники. Видите их результаты и можете оценить уровень профессионализма. Проверьте, насколько ваша команда готова к решению поставленных задач.