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Обучение для бухгалтеров

Корпоративное обучение: бизнес прокачивает своих сотрудников на «Клерке»

Теперь на «Клерке» обучаются целые корпорации. Руководитель может отслеживать прогресс в прохождении курсов и убедиться, что его сотрудники качественно исполняют рабочие обязанности и готовы к прохождению проверок. Кроме того, у компании есть возможность задавать нелимитируемое количество вопросов экспертам и читать закрытые материалы.
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Корпоративное обучение: бизнес прокачивает своих сотрудников на «Клерке»

Когда в коллектив приходит новичок, в нюансы работы его вводит руководитель или наставник (начальник отдела, главный или старший бухгалтер, директор). Если на работу принято нанимать студентов или кандидатов с небольшим опытом — теория сталкивается с практикой и вступает в силу правило «забудь все, чему тебя учили».

На «Клерке» ваших сотрудников не будут пичкать малополезной теорией. Руководитель избавится от назойливых «почемучек» — вопросы об учете, документах и «как это сделать в 1C?» сотрудник теперь будет задавать нашим экспертам, а если нужно прокачать навыки — назначьте работнику обучение.

Ученик получит практические знания, необходимые для работы — по бухучету, налогообложению, прохождению налоговых и других видов проверок, охране труда, маркетингу, расчету зарплаты и кадрам, управленческому учету, работе с маркетплейсами, госзакупкам и многим другим дисциплинам и сферам.

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Контролировать успехи и темп учебы (не отлынивает ли бухгалтер или менеджер по повышения квалификации, успешно ли проходит тесты) можно в личном кабинете:

Мы собрали все лучшее — наши закрытые разборы и мини-курсы, вебинары. безлимитные консультации, программы повышения квалификации:

Вы сами решаете, какие знания должны получить ваши сотрудники. Видите их результаты и можете оценить уровень профессионализма. Проверьте, насколько ваша команда готова к решению поставленных задач.

К корпоративной подписке «Клерка» уже подключились крупные компании из сферы торговли, производства, строительства и HoReCa.

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С корпоративным обучением, вы сможете:

  • сэкономить на обучении;

  • защитить бизнес от штрафов;

  • отрегулировать учет и внутренние процессы;

  • по другому взглянуть на масштабирование и развитие компании.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Qugo
    Qugo
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