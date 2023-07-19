🚀 Налоговики автоматически забирают деньги с сальдо ЕНС и переносят их в резерв на НДФЛ

Бизнес начал сдавать первые уведомления по ЕНП после введения новых правил по автоматическому зачету НДФЛ.

Смотрите, как это выглядит в личном кабинете:

Скрином поделился подписчик Telegram-канала ФНС.

Налогоплательщик обратил внимание на странное наименование документа, на основании которого сделана эта операция.

А вы уже сдали уведомление на НДФЛ? Расскажите, как у вас прошел автоматический зачет.

Напомним, теперь на следующий день после сдачи уведомления на НДФЛ происходит автоматический зачет из сальдо ЕНС на КБК НДФЛ. При этом не имеет значения, платили вы сам НДФЛ или нет. Могли и не платить, ведь срок уплаты 28 число.

Деньги просто забирают из сальдо ЕНС, если они там есть. А там могут быть, в том числе, фиксированные взносы.

Скоро такую же систему введут для страховых взносов.

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