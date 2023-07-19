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ЕНП (единый налоговый платеж)

🚀 Налоговики автоматически забирают деньги с сальдо ЕНС и переносят их в резерв на НДФЛ

Бизнес начал сдавать первые уведомления по ЕНП после введения новых правил по автоматическому зачету НДФЛ.
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Смотрите, как это выглядит в личном кабинете:

Скрином поделился подписчик Telegram-канала ФНС.

Налогоплательщик обратил внимание на странное наименование документа, на основании которого сделана эта операция.

А вы уже сдали уведомление на НДФЛ? Расскажите, как у вас прошел автоматический зачет.

Напомним, теперь на следующий день после сдачи уведомления на НДФЛ происходит автоматический зачет из сальдо ЕНС на КБК НДФЛ. При этом не имеет значения, платили вы сам НДФЛ или нет. Могли и не платить, ведь срок уплаты 28 число.

Деньги просто забирают из сальдо ЕНС, если они там есть. А там могут быть, в том числе, фиксированные взносы.

Скоро такую же систему введут для страховых взносов.

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Комментарии

3
  • Логотип Королева
    Королева 1 час назад

    Королевская

    А вы уже сдали уведомление на НДФЛ? Расскажите, как у вас прошел автоматический зачет.

    Это которое сдается 25 числа? За период 23 июня - 22 июля?

    Нет, не сдали. Еще срок не подошел. А зачем раньше сдавать? А если выплаты еще будут?

  • Логотип indiebeer
    indiebeer 49 минут назад

    Руководитель

    В этом году имеет смысл сдавать уведомления 28 числа, пеней-то нет

  • Логотип Natalia2021
    Natalia2021
    45 минут назад

    НатальяАудитор

    У нас такая же ситуация списали деньги на НДФЛ, там теперь переплата, а на НДС на хватило. Вернуть деньги с НДФЛ на ЕНП ФНС не может. Нет такой возможности, программа не дает.  Но зато начислили пени это у них получилось.

    ЗА ЧТО НАМ ЭТОТ ЕНП?

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Логотип micha gladiator
micha gladiator

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