Трудовой договор от имени ИП может подписать его сотрудник по доверенности

Работодатель – это физлицо или организация, вступившее в трудовые отношения с работником. В качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Разъяснение по вопросу заключения трудовых договоров дает Минтруд в письме от 26.06.2023 № 14-6/ООГ-4285.

Речь идет про ИП-работодателя, который по доверенности передал своему работнику права оформления и подписания трудовых договоров, а также других кадровых документов.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются:

физлицом, являющимся работодателем;

органами управления юрлица или уполномоченными ими лицами;

иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с законом.

Таким образом, работодатель вправе передать часть полномочий на основании доверенности, делает вывод Минтруд.

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