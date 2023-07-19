Трудовой договор от имени ИП может подписать его сотрудник по доверенности

Разъяснение по вопросу заключения трудовых договоров дает Минтруд в письме от 26.06.2023 № 14-6/ООГ-4285.
Речь идет про ИП-работодателя, который по доверенности передал своему работнику права оформления и подписания трудовых договоров, а также других кадровых документов.
Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются:
физлицом, являющимся работодателем;
органами управления юрлица или уполномоченными ими лицами;
иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с законом.
Таким образом, работодатель вправе передать часть полномочий на основании доверенности, делает вывод Минтруд.
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