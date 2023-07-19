Утвердили тарифы страховых взносов для сотрудников-иностранцев

Госдума в окончательном, третьем чтении, приняла закон.
Тариф такой:
взносы на ОПС – 72,8% от взносов по единому тарифу;
взносы на ОМС – 18,3% от взносов по единому тарифу;
взносы на ОСС – 8,9% от взносов по единому тарифу.
Речь идет о таких случаях, когда международными договорами предусмотрено, что человек застрахован только по одному или двум из трех видов страхования в РФ.
Например, такое правило действует для сотрудников из Китая.
Кстати, Минфин уже утвердил отдельные КБК для взносов за сотрудников-иностранцев.
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