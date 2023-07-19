Утвердили тарифы страховых взносов для сотрудников-иностранцев

Зарплата сотрудники из некоторых стран облагается только отдельными видами страховых взносов, поэтому единый тариф (в общем случае –30%) применять не надо. А какие надо – будет сказано в НК РФ.

Госдума в окончательном, третьем чтении, приняла закон.

Тариф такой: взносы на ОПС – 72,8% от взносов по единому тарифу;

взносы на ОМС – 18,3% от взносов по единому тарифу;

взносы на ОСС – 8,9% от взносов по единому тарифу.

Речь идет о таких случаях, когда международными договорами предусмотрено, что человек застрахован только по одному или двум из трех видов страхования в РФ.

Например, такое правило действует для сотрудников из Китая.

Кстати, Минфин уже утвердил отдельные КБК для взносов за сотрудников-иностранцев.