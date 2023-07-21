Маркетплейс Wildberries занял бывший офис Apple в центре Москвы

Сотрудники Wildberries будут работать на двух этажах в помещениях общей площадью больше 4 тысяч квадратных метров.

Компания Wildberries арендовала офис бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. Раньше там работали сотрудники компании Apple. Об этом пишут «РИА Новости».

Договор с Apple был расторгнут в конце марта 2023 года.

После ухода компании помещения остались с новой отделкой и еще не распакованной мебелью, — сказал собеседник издания.

Маркетплейс занял два этажа бизнес-центра общей площадью чуть больше 4 тыс. квадратных метров.

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