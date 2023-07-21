Индивидуальные предприниматели стали чаще «одалживаться» в МФО

ИП стали чаще обращаться в микрофинансовые организации (МФО) за ссудами на развитие предприятий. Эту тенденцию зафиксировал ЦБ.

В первом полугодии 2023 года доля предпринимателей, запрашивавших в МФО средства на развитие, достигла 56,4%. Это значительный рост по сравнению с предыдущим периодом, где эта доля составляла 43,6%, пишет ТАСС.

В общей структуре заявок доля запросов предпринимателей за три года выросла с 23,5% в первом полугодии 2021 года до 28,7% за аналогичный период 2023 года.

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