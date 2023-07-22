Пенсионеры-председатели совета многоквартирных домов будут получать зарплату

Теперь пенсионеры лишатся пенсионных надбавок, их вознаграждение будет признаваться зарплатой. Новые поправки оказались неожиданностью даже для комитета по строительству и ЖКХ.

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, по которым председатель совета многоквартирного дома будет получать вознаграждение. Документ опубликован на портале Думы.

Теперь деятельность жилищных активистов будет признана полноценной работой, за которую положено трудовое вознаграждение. С этих средств нужно отчислять страховые взносы.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, норма будет неприятной для пенсионеров, которые занимают пост председателя совета дома.

Я готовила и направляла для предварительной оценки в Правительство ряд законопроектов, которые как раз предлагали признать вознаграждения председателям не зарплатой, а компенсацией их расходов. К сожалению, эти предложения не были поддержаны ни Минфином, ни Минстроем, — написала Разворотнева в своем телеграм-канале.

Поправки оказались неожиданными и для самого комитета. Теперь жилищные активисты пенсионного возраста будут автоматически попадать в число работающих и лишатся своих пенсионных надбавок.