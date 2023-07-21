Отрицательные уведомления на УСН налоговики проводят к начислению

Во-первых, бухгалтеры не могут сформировать такое уведомление в 1С.
Во-вторых, ФНС в ответ на такое уведомление присылает ответ об ошибках.
Также коллеги сообщают, что в личном кабинете такое уведомление на минус отражается как плюс.
Эту проблему обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтер вчера сдала уведомление на уменьшение аванса по УСН, а сегодня в предстоящих платежках отразилась сумма к начислению.
А как у вас в личном кабинете отразилось уменьшение по УСН?
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