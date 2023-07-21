Отрицательные уведомления на УСН налоговики проводят к начислению

Недавно ФНС разрешила сдавать отрицательные уведомления на УСН. Но на практике бизнес столкнулся с проблемами.

Во-первых, бухгалтеры не могут сформировать такое уведомление в 1С.

Во-вторых, ФНС в ответ на такое уведомление присылает ответ об ошибках.

Также коллеги сообщают, что в личном кабинете такое уведомление на минус отражается как плюс.

Эту проблему обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер вчера сдала уведомление на уменьшение аванса по УСН, а сегодня в предстоящих платежках отразилась сумма к начислению.

А как у вас в личном кабинете отразилось уменьшение по УСН?