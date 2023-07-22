В магазинах продается 10% поддельной газировки

Для борьбы с контрафактом компании-производители напитков начали заниматься маркировкой своей продукции в системе «Честный знак».

Доля контрафактной продукции на рынке безалкогольных газированных напитков составляет не менее 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя компании-производителя напитков «Черноголовка».

Сегодня, по нашим оценкам, доля контрафактной и фальсифицированной продукции на безалкогольном рынке составляет не менее 10% и постоянно растет. По другим оценкам, особенно с учетом ситуации в секторе традиционной торговли эта доля уже превышает 20%, — сказали в «Черноголовке».

Для борьбы с контрафактом производитель напитков решил присоединиться к эксперименту по маркировке безалкогольных напитков в системе «Честный знак».

Недавно мы писали, что производители впервые начали маркировать безалкогольные напитки. Эксперимент стартовал с 1 июня 2023 года. Он продлится до 31 августа 2023 года.