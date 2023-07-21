МТС и «Мегафон» не смогли обжаловать предписания ФАС

Мобильным операторам придется выплатить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Арбитражный суд Москвы отказал ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон» в обжаловании решений Федеральной антимонопольной службы о назначении штрафов. Об этом сказано на сайте ФАС.

В 2022 году операторы мобильной связи без оснований повысили стоимость услуг для 44,5 млн абонентов.

ФАС не нашла технологических, экономических и иных обоснований для увеличения стоимости тарифов. Служба выписала штрафы в соответствии с ч. 1 ст. 14.31 КоАП. Так, компании должны будут выплатить от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Компании попытались обжаловать предписания службы, но суд встал на сторону потребителей.

Пока что для мобильных операторов установлен порог: они не могут повышать стоимость услуг выше 5% инфляции.

Недавно мы писали, что правительство собирается отменить это правило. Стоимость мобильных тарифов может вырасти на 5% выше инфляции.