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Обзоры для бухгалтера

Почему подписчики так любят «Ночной бухгалтер»: 5 причин

Первый выпуск «НБ» вышел в 2017 году и рассылка сразу полюбилась «клеркам». Рассказываем, за что уже шесть лет ее так ценят.
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Среди всех рассылок «Клерка» эта — самая запоминающаяся и читается она легко.

РАССЫЛКА379 990 читателей

Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Причина № 1

Это авторский выпуск, его с заботой и любовью каждый день готовит главный редактор, но участвуют в нем абсолютно все. Ведь в выпуск попадают самые интересные и важные для бухгалтера новости, статьи, посты из блогов компаний и Трибуны, где пишут сами «клерки».

Если ваш материал попал в «НБ» — считайте, у вас в руках оскар.

Вот пара популярных выпусков этой недели:

Взносы попадут в резерв автоматом, а уменьшать на них налоги придется по-новому, начисления на ЕНС сделают только по декларациям без ошибок. 🤸‍«Ночной бухгалтер» № 1479

Грядут большие перемены в НК. Взносы начнут резервировать по принципу НДФЛ — автоматом после подачи уведомления. Уменьшить УСН и патент можно будет только на взносы текущего года. Если в декларации найдется ошибка в контрольных соотношениях, налог по ней не отразится на ЕНС до окончания камералки.

www.klerk.ru

В Питере всех отправляют на удаленку, ФНС хочет изменить шрифт в чеках, а бухгалтеры разбираются, как отразить в учете ведра и корзины. 💃«Ночной бухгалтер» № 1482

Из-за предстоящего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге работодателям рекомендовали отправить сотрудников на удаленку. Налоговики прислушались к жалобам покупателей и хотят установить правила печати кассовых чеков, например, размер символов и интервал между строчками. Швабра и ведра — малоценные ОС? Бухгалтеры спорят из-за ФСБУ 6/2020.

www.klerk.ru


Причина № 2

Дважды в неделю в почтовой рассылке «НБ» вы найдете подарок — инструкцию, образец документа, чек-лист по отчетности, шпаргалку по учету или налогам. Вы сможете скачать их и пользоваться в работе.

На этой неделе мы дарили образец договора на бухгалтерское обслуживание и инструкцию по списанию дебиторки (НУ, БУ, хранение документов и юридические нюансы).

Причина № 3

«Ночного бухгалтера всегда хочется дочитать до конца, ведь там вас ждет наша фирменная подпись, каждый день новая:

Подпись выражает настроение редакции или является намеком на одну из новостей дня. Всегда будете в курсе, как тут у нас на «кухне» обстоят дела ;)

Причина № 4

Почти не один выпуск не обходится без мемов или забавных картинок. С ними не скучно читать даже про ЕНС. А еще мы любим котиков )))

Причина № 5

«НБ» меняется. Сейчас мы сделаи в выпуске на сайте удобное меню, по которому легко сразу перейти к интересному для вас блоку (а потом, надеемся, вы прочитаете и остальное, мы ведь так старались!).

Читайте «Ночного бухгалтера на сайте» или подписывайтесь на рассылку и забирайте подарки.

РАССЫЛКА379 990 читателей

Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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