В Питере всех отправляют на удаленку, ФНС хочет изменить шрифт в чеках, а бухгалтеры разбираются, как отразить в учете ведра и корзины. 💃«Ночной бухгалтер» № 1482

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Три дня на дистанте Власти СПб рекомендовали работодателям отправить работников по домам в период с 26 по 28 июля, на время проведения саммита. Госслужащих собираются перевести на удаленку в обязательном порядке. Кое-кто из «клерков» даже был бы рад поработать онлайн, но не судьба.

Дайте лупу! Реклама в кассовых чеках видна невооруженным взглядом, а вот разглядеть более нужную информацию без лупы не всегда можно. Продавцы, в период дефицита кассовых лент, стали экономить и уменьшили шрифт части реквизитов, а потом забыли вернуть все обратно. ФНС спешит на помощь — служба хочет внести правки в закон о ККТ № 54-ФЗ и регламентировать параметры обязательных реквизитов (высоту букв, интервал между строками символов, контрастность). Могут быть установлены и иные требования, например, к качеству печати QR-кодов. Этот мем сюда просто напрашивался

Швабры на вас нет Бухгалтер — человек «загоняющийся», перфекционист. Вот, казалось бы, швабра, ведро, корзина для бумаг — такие будничные предметы в офисе, а бухгалтер думает, как правильно их в учете провести. Такие вещи, хоть и мало стоят, но, судя по ФСБУ, подходят под определение основных средств. Есть «но» — стандарт 6/2020 позволяет такие малоценные ОС учитывать проще и сразу списывать их стоимость в расходы. Если кто-то усомнился и считает, что инвентарь — не ОС, то вот смотрите, срок полезного использования вполне себе подходит:

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Не хочешь делать сам — делегируй ИП может передать право подписи трудовых договоров сотруднику, например, штатному кадровику. Для этого работнику нужно получить от ИП доверенность. По ней оформить можно будет и другие кадровые документы. Такие разъяснения дал Минтруд.