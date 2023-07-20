В Питере всех отправляют на удаленку, ФНС хочет изменить шрифт в чеках, а бухгалтеры разбираются, как отразить в учете ведра и корзины. 💃«Ночной бухгалтер» № 1482

Подписка на «Ночного бухгалтера» = два подарка каждую неделю!
«Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что очень любит бухгалтеров.
Сегодня в подписке — образец договора на бухгалтерское обслуживание.
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Три дня на дистанте
Власти СПб рекомендовали работодателям отправить работников по домам в период с 26 по 28 июля, на время проведения саммита. Госслужащих собираются перевести на удаленку в обязательном порядке.
Кое-кто из «клерков» даже был бы рад поработать онлайн, но не судьба.
Дайте лупу!
Реклама в кассовых чеках видна невооруженным взглядом, а вот разглядеть более нужную информацию без лупы не всегда можно. Продавцы, в период дефицита кассовых лент, стали экономить и уменьшили шрифт части реквизитов, а потом забыли вернуть все обратно.
ФНС спешит на помощь — служба хочет внести правки в закон о ККТ № 54-ФЗ и регламентировать параметры обязательных реквизитов (высоту букв, интервал между строками символов, контрастность). Могут быть установлены и иные требования, например, к качеству печати QR-кодов.
Швабры на вас нет
Бухгалтер — человек «загоняющийся», перфекционист. Вот, казалось бы, швабра, ведро, корзина для бумаг — такие будничные предметы в офисе, а бухгалтер думает, как правильно их в учете провести.
Такие вещи, хоть и мало стоят, но, судя по ФСБУ, подходят под определение основных средств. Есть «но» — стандарт 6/2020 позволяет такие малоценные ОС учитывать проще и сразу списывать их стоимость в расходы.
Если кто-то усомнился и считает, что инвентарь — не ОС, то вот смотрите, срок полезного использования вполне себе подходит:
Не хотите считать корзины и думать о кассовых чеках?
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Не хочешь делать сам — делегируй
ИП может передать право подписи трудовых договоров сотруднику, например, штатному кадровику.
Для этого работнику нужно получить от ИП доверенность. По ней оформить можно будет и другие кадровые документы. Такие разъяснения дал Минтруд.
Есть что обсудить ;)
Хотите поговорить об этом? О ЕНС (вот проклятущий!), о том, как маркетплейсы будут доставлять товары заключенным или о каплях в нос (как выяснилось, некоторые бухгалтеры прямо подсели на них). Заходите в эти статьи и высказывайтесь, не стесняясь.
Время откровений
ФНС приглашает компании присоединиться к системе налогового мониторинга. Это значит деятельность компании становится более открытой и прозрачной для налоговиков, а они не наседают с проверками, а еще с ними можно посоветоваться по поводу отдельных операций.
Заявление на участие можно подать до 1 сентября, но пока сделать это могут компании с суммой налогов более 100 млн рублей, выручкой и стоимостью чистых активов – 1 млрд рублей. Эти планки собираются понизить: до 80 млн рублей и 800 млн рублей соответственно.
Если вы хотите больше узнать о налоговом мониторинге:
Станет ли он обязательным и когда.
В чем сложности с подачей дорожной карты.
На что обратить особое внимание.
Плюсы и минусы участия.
Как технически организовать работу с ФНС: архив документов в электронном виде, прямой доступ в базу данных налогоплательщика, интеграцию с АИС «Налог-3».
Запишитесь на встречу, которая пройдет 26 июля. Участие — бесплатное, вы сможете не только послушать экспертов, но и задать свои вопросы.
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша не в Питере (а жаль), но на удаленке редакция