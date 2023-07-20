Обзоры для бухгалтера

В Питере всех отправляют на удаленку, ФНС хочет изменить шрифт в чеках, а бухгалтеры разбираются, как отразить в учете ведра и корзины. 💃«Ночной бухгалтер» № 1482

Из-за предстоящего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге работодателям рекомендовали отправить сотрудников на удаленку. Налоговики прислушались к жалобам покупателей и хотят установить правила печати кассовых чеков, например, размер символов и интервал между строчками. Швабра и ведра — малоценные ОС? Бухгалтеры спорят из-за ФСБУ 6/2020.

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В Питере всех отправляют на удаленку, ФНС хочет изменить шрифт в чеках, а бухгалтеры разбираются, как отразить в учете ведра и корзины. 💃«Ночной бухгалтер» № 1482
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Три дня на дистанте

Власти СПб рекомендовали работодателям отправить работников по домам в период с 26 по 28 июля, на время проведения саммита. Госслужащих собираются перевести на удаленку в обязательном порядке.

Кое-кто из «клерков» даже был бы рад поработать онлайн, но не судьба.

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Дайте лупу!

Реклама в кассовых чеках видна невооруженным взглядом, а вот разглядеть более нужную информацию без лупы не всегда можно. Продавцы, в период дефицита кассовых лент, стали экономить и уменьшили шрифт части реквизитов, а потом забыли вернуть все обратно.

ФНС спешит на помощь — служба хочет внести правки в закон о ККТ № 54-ФЗ и регламентировать параметры обязательных реквизитов (высоту букв, интервал между строками символов, контрастность). Могут быть установлены и иные требования, например, к качеству печати QR-кодов.

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Этот мем сюда просто напрашивался

Швабры на вас нет

Бухгалтер — человек «загоняющийся», перфекционист. Вот, казалось бы, швабра, ведро, корзина для бумаг — такие будничные предметы в офисе, а бухгалтер думает, как правильно их в учете провести.

Такие вещи, хоть и мало стоят, но, судя по ФСБУ, подходят под определение основных средств. Есть «но» — стандарт 6/2020 позволяет такие малоценные ОС учитывать проще и сразу списывать их стоимость в расходы.

Если кто-то усомнился и считает, что инвентарь — не ОС, то вот смотрите, срок полезного использования вполне себе подходит:

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Не хочешь делать сам — делегируй

ИП может передать право подписи трудовых договоров сотруднику, например, штатному кадровику.

Для этого работнику нужно получить от ИП доверенность. По ней оформить можно будет и другие кадровые документы. Такие разъяснения дал Минтруд.

Есть что обсудить ;)

Хотите поговорить об этом? О ЕНС (вот проклятущий!), о том, как маркетплейсы будут доставлять товары заключенным или о каплях в нос (как выяснилось, некоторые бухгалтеры прямо подсели на них). Заходите в эти статьи и высказывайтесь, не стесняясь.

Время откровений

ФНС приглашает компании присоединиться к системе налогового мониторинга. Это значит деятельность компании становится более открытой и прозрачной для налоговиков, а они не наседают с проверками, а еще с ними можно посоветоваться по поводу отдельных операций.

Заявление на участие можно подать до 1 сентября, но пока сделать это могут компании с суммой налогов более 100 млн рублей, выручкой и стоимостью чистых активов – 1 млрд рублей. Эти планки собираются понизить: до 80 млн рублей и 800 млн рублей соответственно.

Если вы хотите больше узнать о налоговом мониторинге:

  1. Станет ли он обязательным и когда.

  2. В чем сложности с подачей дорожной карты.

  3. На что обратить особое внимание.

  4. Плюсы и минусы участия.

  5. Как технически организовать работу с ФНС: архив документов в электронном виде, прямой доступ в базу данных налогоплательщика, интеграцию с АИС «Налог-3».

Запишитесь на встречу, которая пройдет 26 июля. Участие — бесплатное, вы сможете не только послушать экспертов, но и задать свои вопросы.

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