Взносы попадут в резерв автоматом, а уменьшать на них налоги придется по-новому, начисления на ЕНС сделают только по декларациям без ошибок. 🤸‍«Ночной бухгалтер» № 1479

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300 спартанцев страниц изменений Как прожить год без поправок в НК? Ответ — никак. Более трехсот страниц с поправками подготовили законодатели. За всеми уследить сложно, поэтому мы рассказываем вам о самых главных. Например, взносы хотят резервировать по тому же принципу, что и НДФЛ — после подачи уведомления они автоматически будут уходить в резерв без права отмены. Такое правило по проекту должно заработать с 1 октября 2023 года. Правда, к формулировкам в законопроекте есть вопросы, например, там упоминается уплаченная сумма взносов в РСВ (страшно «каркать», но неужели и РСВ будут менять?). К нововведениям бухгалтеры относятся как с Санта-Барбаре.

И это не всё! Взносы в покое на этом не оставили. Чтобы жизнь упрощенцев и патентщиков не была такой уж простой (хотя с введением уведомлений и ЕНС они и так приуныли), в проекте поправок предусмотрены изменения в уменьшении налога на взносы. Как сейчас: налог уменьшают на уплаченные взносы и не важно, за какой период они уплачены. Например, если взносы за год надо было заплатить до 31 декабря, но это — выходной, то срок уплаты переносился на ближайший рабочий день следующего года. И в следующем году можно было уменьшить на них налог по УСН. Как будет: если взносы за текущий год заплатить в следующем, то уменьшить на них налог уже не получится.

Ошибочка вышла Если в декларации обнаружатся ошибки в контрольных соотношениях, то налог по ним не будет отражен на ЕНС до того момента, пока не закончится камералка. Это тоже новшества, которые предусмотрены в изменениях по НК.

Нематериальные активы (НМА) с 2024 года Бесплатный вебинар для бухгалтеров 19 июля в 11:00 С отчетности за 2024 год в обязательном порядке вводится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Чем отличается новый стандарт от ныне действующего ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»? Стоит ли на него переходить заранее — с отчетности за 2023 год? Об этом узнаете на вебинаре. Программа Создание и приобретение НМА

Модернизация и доработка НМА

Расходы на НИОКР

Расходы на создание сайта Учет программного обеспечения (ПО)

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Переход на ФСБУ 14/2022

Влияние ФСБУ 14/2022 на налогообложение (ОСНО, УСН) Записаться бесплатно Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8K71Qm

Как главбуху не оказаться крайним В блогах разобрали важную тему — взыскание убытков с главного бухгалтера. Причем попасть под суд бухгалтер может даже вне дела о субсидиарке, о которой так много говорят. Статья будет интересна как руководителю и собственнику бизнеса, так и самому главбуху. Ведь там есть раздел с превентивными мерами — как не допустить, чтобы на вас взвалили ответственность и рекомендации на тот случай, если вы уже вынуждены оспаривать иск.

Самозанятым разрешат больше зарабатывать и торговать Еще одни изменения (но уже приятные) рассматриваются в закон о самозанятых. Хотят вдвое увеличить лимит по доходам и дать возможность перепродавать товары. Последнюю поправку объясняют тем, что так самозанятые смогут принять участие в продаже товаров параллельного импорта.

До авто добралось ЭДО Компаниям, которые занимаются перевозками, стоит задуматься о том, чтобы начать переходить на ЭДО, если они еще этого не сделали. Меньше чем через полгода перевозчикам и логистам придется использовать электронные перевозочные документы в обязательном порядке. Бухгалтеру точно надо знать, какие документы оформляются в электронном виде, по каким формам, какие требования к ним предъявляет закон и как работать в ГИС ЭПД. Узнать все подробности вы сможете на БЕСПЛАТНОМ вебинаре 18 июля. Рекомендуем посетить его и тем, кто будет непосредственно иметь дело с документами — экспедиторам, руководителям транспортно-экспедиторских компаний, ИП-перевозчикам. Записаться на бесплатный вебинар