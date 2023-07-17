Обзоры для бухгалтера

Взносы попадут в резерв автоматом, а уменьшать на них налоги придется по-новому, начисления на ЕНС сделают только по декларациям без ошибок. 🤸‍«Ночной бухгалтер» № 1479

Грядут большие перемены в НК. Взносы начнут резервировать по принципу НДФЛ — автоматом после подачи уведомления. Уменьшить УСН и патент можно будет только на взносы текущего года. Если в декларации найдется ошибка в контрольных соотношениях, налог по ней не отразится на ЕНС до окончания камералки.

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Взносы попадут в резерв автоматом, а уменьшать на них налоги придется по-новому, начисления на ЕНС сделают только по декларациям без ошибок. 🤸‍«Ночной бухгалтер» № 1479
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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300 спартанцев страниц изменений

Как прожить год без поправок в НК? Ответ — никак. Более трехсот страниц с поправками подготовили законодатели. За всеми уследить сложно, поэтому мы рассказываем вам о самых главных.

Например, взносы хотят резервировать по тому же принципу, что и НДФЛ — после подачи уведомления они автоматически будут уходить в резерв без права отмены. Такое правило по проекту должно заработать с 1 октября 2023 года. Правда, к формулировкам в законопроекте есть вопросы, например, там упоминается уплаченная сумма взносов в РСВ (страшно «каркать», но неужели и РСВ будут менять?).

К нововведениям бухгалтеры относятся как с Санта-Барбаре.

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И это не всё!

Взносы в покое на этом не оставили. Чтобы жизнь упрощенцев и патентщиков не была такой уж простой (хотя с введением уведомлений и ЕНС они и так приуныли), в проекте поправок предусмотрены изменения в уменьшении налога на взносы.

Как сейчас: налог уменьшают на уплаченные взносы и не важно, за какой период они уплачены. Например, если взносы за год надо было заплатить до 31 декабря, но это — выходной, то срок уплаты переносился на ближайший рабочий день следующего года. И в следующем году можно было уменьшить на них налог по УСН.

Как будет: если взносы за текущий год заплатить в следующем, то уменьшить на них налог уже не получится.

Ошибочка вышла

Если в декларации обнаружатся ошибки в контрольных соотношениях, то налог по ним не будет отражен на ЕНС до того момента, пока не закончится камералка. Это тоже новшества, которые предусмотрены в изменениях по НК.

Нематериальные активы (НМА) с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 19 июля в 11:00

С отчетности за 2024 год в обязательном порядке вводится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

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  • Влияние ФСБУ 14/2022 на налогообложение (ОСНО, УСН)

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Как главбуху не оказаться крайним

В блогах разобрали важную тему — взыскание убытков с главного бухгалтера. Причем попасть под суд бухгалтер может даже вне дела о субсидиарке, о которой так много говорят.

Статья будет интересна как руководителю и собственнику бизнеса, так и самому главбуху. Ведь там есть раздел с превентивными мерами — как не допустить, чтобы на вас взвалили ответственность и рекомендации на тот случай, если вы уже вынуждены оспаривать иск.

Самозанятым разрешат больше зарабатывать и торговать

Еще одни изменения (но уже приятные) рассматриваются в закон о самозанятых. Хотят вдвое увеличить лимит по доходам и дать возможность перепродавать товары. Последнюю поправку объясняют тем, что так самозанятые смогут принять участие в продаже товаров параллельного импорта.

До авто добралось ЭДО

Компаниям, которые занимаются перевозками, стоит задуматься о том, чтобы начать переходить на ЭДО, если они еще этого не сделали.

Меньше чем через полгода перевозчикам и логистам придется использовать электронные перевозочные документы в обязательном порядке. Бухгалтеру точно надо знать, какие документы оформляются в электронном виде, по каким формам, какие требования к ним предъявляет закон и как работать в ГИС ЭПД.

Узнать все подробности вы сможете на БЕСПЛАТНОМ вебинаре 18 июля.

Рекомендуем посетить его и тем, кто будет непосредственно иметь дело с документами — экспедиторам, руководителям транспортно-экспедиторских компаний, ИП-перевозчикам.

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Бухгалтерская примета

Когда кофейная гуща в чашке сложились вот так:

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То это не к внезапному требованию и не к налоговой проверке, а к тому, что… надо уже помыть чашку и перестать заваривать кофе, в котором ложка стоит.

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Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

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