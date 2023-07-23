На Ozon будут работать 500 заключенных

Осужденные с мягким режимом отбывания наказания смогут обрабатывать и собирать заказы на складах маркетплейса.

До конца 2023 года маркетплейс Ozon запустит программу трудоустройства на склады осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Об этом пишет «Forbes».

По социальному проекту «Ozon без осуждения» смогут найти работу более 500 осужденных. Каждому участнику будут выплачивать заработную плату, работодатель предлагает комфортные условия труда и подработки.

Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов, — сказано в сообщении компании.

В проекте будут участвовать фулфилмент-центры из Ростова-на-Дону, Казани и Московской области. Количество осужденных не превысит 10% от числа штатных сотрудников.

Работать разрешат тем, кто был осужден впервые и находится в исправительных центрах и колониях-поселения.

В 2022 году компания Ozon подписала соглашение с УФСИН по Санкт-Петербургу. Маркетплейс получил право принимать на работу осужденных из исправительных центров. Тогда было трудоустроено несколько десятков человек.