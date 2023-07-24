За год продажи гаджетов для животных выросли в 1,5 раза

Чаще всего покупают автоматические кормушки, поилки и лотки. Умные гаджеты помогают лучше заботиться о животных и экономить время на ежедневную рутину.

В первом полугодии 2023 года продажи умных гаджетов для питомцев выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

В 2,4 раза увеличился спрос на автоматические поилки и кормушки, которые позволяют с нужной частотой и в нужных объемах кормить питомцев или подают им чистую воду. Управление ими возможно в том числе с помощью смартфона, — сказала менеджер департамента «Развлечения и гаджеты» ритейлера Ирина Страту.

В маркетплейсе Wildberries подтвердили повышенный интерес покупателей к автоматическим кормушкам. Их продажи выросли в 2 раза. В 2,5 раза чаще стали приобретать автоматизированные лотки.

Умные кормушки чаще всего покупают владельцы щенков, которых нужно кормить через короткие промежутки времени.

Также популярностью пользуются триммеры, коврики с подогревом, трекеры для определения местоположения питомцев.

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