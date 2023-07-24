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Маркетплейсы

Запрет комиссии за возврат товаров приведет к увеличении его стоимости

Онлайн-продавцы предупредили о последствиях запрета комиссий за возврат товаров. Чтобы исключить издержки, ритейлеры увеличат стоимость товаров.
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предупреждает о рисках в случае возложения на интернет-магазины расходов на логистику товаров, которые возвращают покупатели. Свою позицию АКИТ изложили в письме, которое было отправлено председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу, сообщает ТАСС.

В июле в Госдуму поступил законопроект, в котором предлагается возложить на интернет-магазины расходы за возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором при приобретении товаров дистанционным способом, а также расходы на доставку от потребителя возвращенного товара.

Если это произойдет, то по словам АКИТ, продавцы, чтобы исключить издержки, увеличат стоимость товаров. К примеру, если из-за запрета комиссий логистические расходы поставщиков вырастут на 15-18%, то цены на товары увеличатся на 2-5%.  

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Комментарии

2
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 31 минуту назад

    Если это произойдет, то по словам АКИТ, продавцы, чтобы исключить издержки, увеличат стоимость товаров. К примеру, если из-за запрета комиссий логистические расходы поставщиков вырастут на 15-18%, то цены на товары увеличатся на 2-5%.  

    не слишком ли круто? С нас берут 100 руб. за возврат товара, откуда внезапно транспортные расходы увеличатся так сильно?)))) Или это возврат через Роскосмос будет?))))

  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 19 минут назад

    Жанна

    я лучше куплю  одежду или обувь на 100-200 руб. дороже, чем платить по 100 руб. за возврат того, что не подошло или не понравилось.

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