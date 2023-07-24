Запрет комиссии за возврат товаров приведет к увеличении его стоимости

Онлайн-продавцы предупредили о последствиях запрета комиссий за возврат товаров. Чтобы исключить издержки, ритейлеры увеличат стоимость товаров.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предупреждает о рисках в случае возложения на интернет-магазины расходов на логистику товаров, которые возвращают покупатели. Свою позицию АКИТ изложили в письме, которое было отправлено председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу, сообщает ТАСС.

В июле в Госдуму поступил законопроект, в котором предлагается возложить на интернет-магазины расходы за возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором при приобретении товаров дистанционным способом, а также расходы на доставку от потребителя возвращенного товара.

Если это произойдет, то по словам АКИТ, продавцы, чтобы исключить издержки, увеличат стоимость товаров. К примеру, если из-за запрета комиссий логистические расходы поставщиков вырастут на 15-18%, то цены на товары увеличатся на 2-5%.

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