Мошенники предлагают заработать до 360 тысяч рублей за просмотр интернет-магазинов

Мошенники стали пользоваться новой схемой: они предлагают доход до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на экспертов ВТБ.
Рассылают такие вакансии с зарубежного номера телефона в мессенджерах. Злоумышленники заманивают привлекательными условиями: получать до 30 тыс. рублей в день.
Схема обмана работает по принципу пирамиды: новый сотрудник должен внести на счет «работодателя» немного денег, которые будут увеличиваться в зависимости от числа просмотренных товаров в онлайн-магазинах.
Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем выше обещают доходность. Но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства, — сказали в ВТБ.
Сотрудники банка рекомендуют не реагировать на подобные рассылки, не бежать за легкой доходностью, а тщательно проверять информацию о компании-работодателе.
На интернет-магазинах можно заработать законно, например, устроиться в торговую компанию бухгалтером по трудовому договору или вести бухгалтерский и налоговый учет на аутсорсе!
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