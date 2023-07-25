Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Трудовое право

Правительство поддержало запрет на сокращение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Российский кабмин на комиссии по законопроектной деятельности поддержал инициативу о запрете расторгать трудовые договоры по инициативе работодателя с матерями-одиночками с детьми до 16 лет.
76

Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к кабмину. Поправки хотят внести в статью 261 ТК, по действующему законодательству, работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Под действие нормы подпадают также лица, заботящиеся об этих категориях детей без матери.

Если предложение, прописать в статье матерей-одиночек с детьми до 16 лет примут, то возрастную планку запрета повысят на два года.

У вас есть какой-то сложный вопрос или не можете понять, как действовать в ситуации? Давайте решим проблемы вместе! Активно растет Сообщество профессиональных бухгалтеров, куда может прийти каждый бухгалтер и заручиться поддержкой коллег из вашего города и сферы работы.

Посещайте мероприятия, которые мы создаем специально для участников, задавайте вопросы экспертам, проходите обучение и повышайте свои профессиональные навыки.

Вы можете, прямо на «Клерке» продемонстрировать потенциальному работодателю ссылку на свое резюме со страницы Сообщества. Зачем рассказывать, какой у вас опыт и знания, если можно это продемонстрировать.

Вступить в Сообщества (это бесплатно)

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями

    Не ходите за советами к непрофессионалам и не гуглите свои проблемы в интернете. Аттестованные эксперты по бухгалтерскому учету и налогообложению на связи ежедневно и дадут вам персонализированный ответ.

    Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями
    39
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер

    Российские компании активно переходят на платформу 1С. А значит растет спрос на узких специалистов, которые обладают навыками работы с 1С. Эксперты Action Digital School рассказали, за что бизнес готов платить бухгалтеру 1С, какие возможности для карьеры открывает повышение бухгалтером своих навыков до эксперта в программе 1С.

    Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер
    1
    48
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Право

    Обмануть время: как продлить срок исковой давности?

    Если сроки исковой давности на исходе, а в суд обратиться вы еще не готовы, рекомендую «перезапустить» срок исковой давности. Надо обмануть время и перезапустить срок исковой давности!

    Обмануть время: как продлить срок исковой давности?
    67
    Логотип zharov
    zharov
    Обзор судебной практики

    Экологические дела в Верховном Суде за июнь 2023 год. Обзор для бухгалтера

    В июне 2023 года ВС рассмотрел 13 дел, связанных с применением экологического и природоохранного законодательства и одно дело, рассмотрел КС. Четыре жалобы переданы на рассмотрение в коллегиальном составе ВС. Ниже представлены вопросы, которые поднял и исследовал ВС при рассмотрении дел.

    31
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Финансовый анализ

    Как подготовиться к встрече с инвесторами: составление финансовой модели и оценка стоимости компании

    Поговорим о том, как правильно подготовиться к встрече с инвестором, чтобы заключить соглашение на выгодных условиях. Расскажем, почему важно знать потенциальный объём рынка, что стоит включить в финансовую модель и на какую отчётность будут смотреть инвесторы.

    Как подготовиться к встрече с инвесторами: составление финансовой модели и оценка стоимости компании
    26
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как перестать писать бесполезные статьи. Шаблончик в гуглдоках, где мы прописали вещи, без которых начинать писать статью нельзя

    Частая ситуация: компания решила делать контент-маркетинг, написала несколько статей, опубликовала — а они вообще не зашли. Ноль реакций, ноль комментариев, никто это не хочет читать.

    Как перестать писать бесполезные статьи. Шаблончик в гуглдоках, где мы прописали вещи, без которых начинать писать статью нельзя
    57
    Читать еще