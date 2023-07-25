Правительство поддержало запрет на сокращение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Российский кабмин на комиссии по законопроектной деятельности поддержал инициативу о запрете расторгать трудовые договоры по инициативе работодателя с матерями-одиночками с детьми до 16 лет.

Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к кабмину. Поправки хотят внести в статью 261 ТК, по действующему законодательству, работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Под действие нормы подпадают также лица, заботящиеся об этих категориях детей без матери.

Если предложение, прописать в статье матерей-одиночек с детьми до 16 лет примут, то возрастную планку запрета повысят на два года.

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