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Зарплата

Получать зарплату «в конверте» согласны только 36% россиян

Большинство отказывается от «черных» зарплат и стремится работать в компаниях, которые платят обязательные страховые взносы.
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В 2023 году появилось максимальное за 14 лет число противников «черных» зарплат. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Сегодня категорически против «серых» схем с выплатами 43% опрошенных. Это максимальный показатель с 2009 года.

На зарплату «в конверте» соглашаются 36% сотрудников. Тогда как четыре месяца назад 40% были готовы работать на компанию, которая не платит страховые взносы.

Чаще всего на «черную» заплату соглашаются мужчины: их 43%, тогда как женщин всего 27%.

39% сотрудников старшего возраста готовы чаще принимать деньги «в конверте», чем люди до 34 лет (34%).

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Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    опять((( какие-то непроверенные исследования (кто?где?когда?).Мой статистический опрос моих друзей,знакомых и малознакомых: согласны 98% получать в конверте, если к этому есть какие-то плюшки. Пенсионеры готовы 100% получать черный нал

  • Логотип African
    African 26 минут назад

    Мало ли на что они не согласны. А вот например 100% компаний куда я собеседовался предлагали официалку минималку или около того.

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