Получать зарплату «в конверте» согласны только 36% россиян

Большинство отказывается от «черных» зарплат и стремится работать в компаниях, которые платят обязательные страховые взносы.

В 2023 году появилось максимальное за 14 лет число противников «черных» зарплат. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Сегодня категорически против «серых» схем с выплатами 43% опрошенных. Это максимальный показатель с 2009 года.

На зарплату «в конверте» соглашаются 36% сотрудников. Тогда как четыре месяца назад 40% были готовы работать на компанию, которая не платит страховые взносы.

Чаще всего на «черную» заплату соглашаются мужчины: их 43%, тогда как женщин всего 27%.

39% сотрудников старшего возраста готовы чаще принимать деньги «в конверте», чем люди до 34 лет (34%).

«Клерк» предлагает бухгалтерам научиться правильно и быстро разбираться с договорами. Проходите курс «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера»! Вы сможете сами составлять и проверять документы, будете понимать, какие формулировки приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.