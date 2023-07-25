Получать зарплату «в конверте» согласны только 36% россиян

В 2023 году появилось максимальное за 14 лет число противников «черных» зарплат. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Сегодня категорически против «серых» схем с выплатами 43% опрошенных. Это максимальный показатель с 2009 года.
На зарплату «в конверте» соглашаются 36% сотрудников. Тогда как четыре месяца назад 40% были готовы работать на компанию, которая не платит страховые взносы.
Чаще всего на «черную» заплату соглашаются мужчины: их 43%, тогда как женщин всего 27%.
39% сотрудников старшего возраста готовы чаще принимать деньги «в конверте», чем люди до 34 лет (34%).
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Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
опять((( какие-то непроверенные исследования (кто?где?когда?).Мой статистический опрос моих друзей,знакомых и малознакомых: согласны 98% получать в конверте, если к этому есть какие-то плюшки. Пенсионеры готовы 100% получать черный нал
Мало ли на что они не согласны. А вот например 100% компаний куда я собеседовался предлагали официалку минималку или около того.