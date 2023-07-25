В Москве арестовали гендира, главбуха и совладельца пермского завода «Телта»

В Москве арестовали руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В СИЗО находятся генеральный директор предприятия Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также совладелец завода и бывший руководитель Игорь Морозов. Меру пресечения избрал Хамовнический районный суд Москвы, пишет «РБК».
По одной из версий, уголовное дело может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом. Якобы возможные злоумышленники придумали и реализовали схему по хищению средств через завышение цен на продукцию. Дело изначально было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных лиц.
По второй версии, дело в программе по импортозамещению. С 2014 года на завод привлекались федеральные средства на модернизацию спецсвязи, но среди комплектующих телефонов были найдены китайские образцы.
Комментарии2
Главный бухгалтер
как это????
Гос закупки сейчас производятся через систему "закупок" : тендеры, аукционы, конкурсы......
Гос или бюджетное предприятие, которому приспичило что-то купить, объявляет об этом намерении. Коммерческие предприятия, имеющие возможность поставить требуемое отправляют заказчику свои предложения со своими ценами. Заказчик выбирает что ему нравится и с тем соглашается о покупке.
В чём нарушение "телефонного завода", если они взяли и предложили министерству связи старенький телефон за 10 млн бакинских рублей? а министерству оказалось всё пофиг - всё равно деньги девать некуда, они и купили этот телефончик!
ну и что нарушил "завод телефонов", если в министерство назначили министра в качестве подарка ему к 18-ти летию?
После смены генерального директора откатная схема дала сбой?