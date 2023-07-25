В Москве арестовали гендира, главбуха и совладельца пермского завода «Телта»

Руководство ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»» оказались под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В Москве арестовали руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В СИЗО находятся генеральный директор предприятия Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также совладелец завода и бывший руководитель Игорь Морозов. Меру пресечения избрал Хамовнический районный суд Москвы, пишет «РБК».

По одной из версий, уголовное дело может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом. Якобы возможные злоумышленники придумали и реализовали схему по хищению средств через завышение цен на продукцию. Дело изначально было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных лиц.

По второй версии, дело в программе по импортозамещению. С 2014 года на завод привлекались федеральные средства на модернизацию спецсвязи, но среди комплектующих телефонов были найдены китайские образцы.