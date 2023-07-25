Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Инвестиционный вычет

Для получения инвестиционного вычета по НДФЛ нельзя иметь два ИИС

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) по НДФЛ можно получить в сумме до 400 тыс. рублей при размещении средств на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).
222

В законе о рынке ценных бумаг сказано, что человек вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора ранее заключенный договор на ИИС должен быть прекращен в течение месяца.

Для получения инвестиционного вычета по НДФЛ есть условие, что в течение срока действия договора на ИИС налогоплательщик не должен иметь других договоров.

Исключение – прекращение договора с переводом всех активов с ИИС на другой ИИС, открытый тому же физлицу.

Таким образом, для получения ИНВ у налогоплательщика не должно быть другого ИИС (кроме случая открытия нового с переводом всех активов).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-04-05/51298.

Кстати, ранее налоговики разъясняли, что если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится.

Также ранее Минфин говорил, что ошибочно открытый брокером ИИС не помешает получить инвестиционный вычет.

Кстати, у нас есть разбор о том, как получить инвестиционный вычет в 2023 году.

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 Вчера в 07:35

    \\\\\.....нельзя иметь два ИИС...../////

    Это не вопрос к владельцу этих счетов, а к тем кто пишет такие нормативы, что у владельца вполне может оказаться и два и более ИИС счетов.😂

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ToT
ToT
Обзоры для бухгалтера

Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться

Сейчас в сообществе бухгалтеров, поддерживаемых «Клерком» в Телеграме – более 46 тысяч бухгалтеров. Бухгалтеры в наших каналах читают новости, консультируют друг друга, ищут работу и просто общаются.

Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться
4
5,5 тыс.
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

22
Логотип Клерк
Клерк
Поиск работы бухгалтеров

Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке

Тренд на удаленную работу смещается в сторону гибридного графика. Большинство работодателей охотнее выберут бухгалтера, который может работать из офиса.

Работодатели стали меньше нанимать сотрудников на удаленке
1
82
Логотип Клерк.Премиум
Клерк.Премиум
Бухгалтерия

Чат GPT: возможности для клиентов Клерк.Премиума

Чат GPT создан, чтобы облегчить рутинную работу и может многое. Он точно пригодится бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. У подписчиков Клерк.Премиума есть возможность им пользоваться!

69
Читать еще