Для получения инвестиционного вычета по НДФЛ нельзя иметь два ИИС

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) по НДФЛ можно получить в сумме до 400 тыс. рублей при размещении средств на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

В законе о рынке ценных бумаг сказано, что человек вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора ранее заключенный договор на ИИС должен быть прекращен в течение месяца.

Для получения инвестиционного вычета по НДФЛ есть условие, что в течение срока действия договора на ИИС налогоплательщик не должен иметь других договоров.

Исключение – прекращение договора с переводом всех активов с ИИС на другой ИИС, открытый тому же физлицу.

Таким образом, для получения ИНВ у налогоплательщика не должно быть другого ИИС (кроме случая открытия нового с переводом всех активов).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-04-05/51298.

Кстати, ранее налоговики разъясняли, что если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится.

Также ранее Минфин говорил, что ошибочно открытый брокером ИИС не помешает получить инвестиционный вычет.

Кстати, у нас есть разбор о том, как получить инвестиционный вычет в 2023 году.