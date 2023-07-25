Для получения инвестиционного вычета по НДФЛ нельзя иметь два ИИС

В законе о рынке ценных бумаг сказано, что человек вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора ранее заключенный договор на ИИС должен быть прекращен в течение месяца.
Для получения инвестиционного вычета по НДФЛ есть условие, что в течение срока действия договора на ИИС налогоплательщик не должен иметь других договоров.
Исключение – прекращение договора с переводом всех активов с ИИС на другой ИИС, открытый тому же физлицу.
Таким образом, для получения ИНВ у налогоплательщика не должно быть другого ИИС (кроме случая открытия нового с переводом всех активов).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-04-05/51298.
Кстати, ранее налоговики разъясняли, что если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится.
Также ранее Минфин говорил, что ошибочно открытый брокером ИИС не помешает получить инвестиционный вычет.
Кстати, у нас есть разбор о том, как получить инвестиционный вычет в 2023 году.
Комментарии1
\\\\\.....нельзя иметь два ИИС...../////
Это не вопрос к владельцу этих счетов, а к тем кто пишет такие нормативы, что у владельца вполне может оказаться и два и более ИИС счетов.😂