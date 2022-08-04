Если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится

Подробности спора — в письме УФНС по г. Москве от 20.07.2022 № 21-10/086656@.

Инвестор открыл ИИС 29.01.2020. Потом человек открыл у нового брокера новый ИИС 26.10.2021 и хотел перевести туда бумаги со старого счета. Но дело не пошло. Покупки/продажи ценных бумаг по новому ИИС не было и 27.10.2021 он был закрыт.

Вот из-за этих 2 дней (26.10.21 — 27.10.21), когда было 2 счета одновременно, налоговики отказали в вычете.

Дело в том, что для вычета ИИС должен быть один. Можно открыть новый, перевести туда все активы со старого и закрыть старый в течение 30 дней.

В УФНС посчитали, что второй ИИС не помешает вычету, если он был закрыт через 2 дня.

Ранее Минфин сообщал, что право на вычет сохранится, если второй ИИС банк открыл по ошибке.

А ЦБ дал рекомендации, как не потерять вычет по НДФЛ при переводе ценных бумаг к другому брокеру.

Кстати, срок для перевода активов к другому брокеру планировали увеличить с 30 до 60 дней.