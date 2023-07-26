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ОСАГО

Страховщиков собираются наказывать за отказ заключать договор ОСАГО

В КоАП может появиться отдельный пункт, по которому страховщики будут наказаны за уклонение от заключения договора ОСАГО
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Нарушения при заключении договоров ОСАГО могут внести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом пишут «Известия».

Минфин в ответ на запрос главы Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова сообщил, что КоАП может пополнится новыми составами правонарушений.

КоАП РФ новыми составами административных правонарушений, предусматривающими привлечение к административной ответственности за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО либо воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО, — сказано в письме Минфина.

Также в Минфине добавили, что водитель может обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА), если компания уклонилась от заключения с ним договора.

Сейчас действует ст. 15.34.1 КоАП. За необоснованный отказ страховой организации заключать договор ОСАГО должностным лицам грозит штраф от 20 до 50 тыс. рублей, а компаниям – от 100 до 300 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что ОСАГО можно будет оформить на один день. Госдума уже приняла этот законопроект во втором чтении.

Комментарии

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