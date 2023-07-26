HR-специалисты отводят на сон больше всего времени

В среднем россияне спят 6,7 часов в сутки. Менеджеры по персоналу отдыхают 7 часов, а вот операторы call-центров и водители спят в разы меньше, по 6,3 часа.

64% россиян в среднем спят от 6 до 8 часов в сутки. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

10% опрошенных проводят во сне по 8-10 часов. Только один из 100 проводит в кровати больше 10 часов.

Менеджеры по подбору персонала проводят в постели 7 часов, медсестры – 6,9 часов, программисты – 6,8 часов.

Меньше всего позволяют себе спать операторы call-центров и водители. Они отдыхают в среднем по 6,3 часа.

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