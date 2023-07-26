HR-специалисты отводят на сон больше всего времени

64% россиян в среднем спят от 6 до 8 часов в сутки. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
10% опрошенных проводят во сне по 8-10 часов. Только один из 100 проводит в кровати больше 10 часов.
Менеджеры по подбору персонала проводят в постели 7 часов, медсестры – 6,9 часов, программисты – 6,8 часов.
Меньше всего позволяют себе спать операторы call-центров и водители. Они отдыхают в среднем по 6,3 часа.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
два вопроса
1 - их исследователи с каждым упомянутом в анализе переспали?
2 - сколько спят исследователи "сервиса по поиску работы СуперДжоб" ? и почему про это не написали в первую очередь? ну вот в чужую кровать залезли... проверили что там под одеялкой у достаточно большого количества людей.... а про свою - забы(и)ли!