Бизнес будет платить в четыре раза дороже за интернет в роуминге от «Билайна»

Звонки в роуминге для b2b-клиентов подорожают в полтора раза, а за интернет сверх пакета придется заплатить в четыре раза больше.

С 1 августа 2023 года мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысит стоимость корпоративных звонков и интернета в международном роуминге, включая ближнее зарубежье. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение «Билайн бизнес».

Звонки будут стоить в 1,5 раза дороже, а мобильный интернет сверх пакета подорожает в четыре раза.

В странах популярных туристических направлений стоимость минуты голосового входящего и исходящего звонка составит 70 рублей, а интернет сверх пакета 50 МБ будет стоить 25 рублей за 1 МБ.

Связь подорожает для корпоративных клиентов, которые отправились в страны Евросоюза, в Великобританию и США, а также в Казахстан, Аргентину, Армению, Белоруссию, Гонконг, Египет, Индонезию и в другие.

Сейчас все входящие звонки в роуминге стоят 45 рублей за минуту, а 1 Мб интернета после того, как пакет закончится – 6 рублей.

Оператор считает, что изменения коснутся меньше 1% корпоративных клиентов.

Недавно мы писали, что стоимость мобильных тарифов может вырасти на 5% выше инфляции.