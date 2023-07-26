62% сотрудников подрабатывают постоянно или периодически

Почти половина опрошенных берут на себя дополнительные задачи, которые не связаны с их основной деятельностью.

Ходят на подработки периодически или на постоянной основе 62% россиян. Об этом пишет «RT» со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ).

20% участников опроса еще не подрабатывали, но готовы взять дополнительные задачи в ближайшее время.

Главная причина — желание увеличить собственные доходы. Так ответили 82%.

Для 45% важно брать посторонние проекты, чтобы вырасти как профессионал.

28% интересно работать в сфере, отличной от основной занятости. 23% хотят разнообразить рутину. И только 5% берут дополнительную работу, чтобы занять свободное время.

Почти половина сотрудников (44%) призналась, что их подработка не связана с основным видом деятельности.

У 52% сотрудников есть только одна дополнительная работа. 34% готовы параллельно брать несколько подработок.

Некоторые респонденты сочетают несколько форматов подработки: 44% занимаются фрилансом, 41% работает на удаленке, 33% трудятся в гибридном формате и только 5% выбирают очную занятость.