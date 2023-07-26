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Налоговые проверки

ФНС собирается ускорить возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам

Сейчас налоговики могут передавать информацию следователям только на стадии судебного процесса. Это хотят изменить, уголовные дела будут заводить быстрее.
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В Госдуму внесли законопроект, по которому налоговые инспекции вправе передавать следователям сведениям о налоговых преступлениях и материалы для быстрого возбуждения уголовного дела. Об этом пишут «Ведомости».

Автор инициативы, председатель госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, считает, что новые нормы устранят неопределенность, которая возникает при разной трактовке ч. 1.3 ст. 140 УПК («Поводы и основание для возбуждения уголовного дела»).

Сейчас в законе есть пробел: налоговики могут отправлять документы следователям только на стадии судебного процесса.

Однако по результатам налоговых проверок инспекторы обнаруживают такие суммы недоимок и просрочек, которые могут образовывать состав преступления.

В связи с этим, было предложено дополнить п. 3 ст. 82 НК формулировкой, по которой налоговики смогут сообщать следователям, что у них есть материалы с составом преступления.

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Комментарии

2
  • Логотип Евгений Z
    Евгений Z 26 минут назад

    Еvgen

    Давно пора

  • Логотип Евгений Z
    Евгений Z 26 минут назад

    Еvgen

    Давно пора

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