Автомобили Hyundai, Kia и Jeep могут перестать поставлять в Россию с 1 августа

Из-за роста ставок утильсбора и резкого падения курса рубля перегонщики-частники и автодилеры намерены отказаться от поставок наименее рентабельных моделей, пишет «Газета.Ru».

Перестанут возить кроссоверы Hyundai Palisade с моторами V8 объемом 3,5 литра и 3,8 литра, Kia Carnival с 3,5-литровым «атмосферником» и внедорожник Jeep Grand Cherokee с мотором на 3,6 литра. Под угрозой импорт: Hyundai Staria, Toyota Land Cruiser 300, Toyota Camry, кроссоверы Volkswagen Touareg, Lexus RX 350, Hyundai Santa Fe, Kia Mohave, Sorento.

По обновленным ставкам утильсбор для юрлиц за машину с объемом мотора от 3,0 л. — 970 000 руб. вместо 259 600 руб. За автомобили с двигателями от 3,5 л. — 1,2 млн руб. вместо 445 000 руб. Даже для машин с двигателями объемом до 2,0 л сбор вырастет со 178 400 до 300 000 руб., от 2,0 до 3,0 л. — с 281 600 до 844 000 руб.