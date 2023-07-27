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Управленческий учет

В России компании отдают предпочтение гибридным схемам согласования платежей

Компании предпочитают использовать Excel и 1С.
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До изобретения компьютеров согласование платежей можно назвать «бумажным кошмаром». Управленец заранее должен был знать, сколько денег у компании, чтобы понять, какие счета согласовать сейчас, а какие отложить.

Проблему с общим списком платежей решили в 2000-х годах, когда появились таблицы Excel с расширенным функционалом, а затем и . Для связи между отделами стали использовать корпоративную почту, а позже мессенджеры и «Битрикс24».

Поэтому появились специализированные системы — сервисы управленческого учёта. Принципиальным отличием от всех предыдущих способов согласования — возможность для контрагента получить уведомление об изменении статуса его платежа. Однако не все компании готовы отказаться от гибридного способа согласования платежей, в первую очередь из-за высокой стоимости системы.

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Комментарии

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