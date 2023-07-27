🙉 Сдача уточненки обернулась долгами на ЕНС, хотя сумма налога по ней не менялась

Этой печальной историей делится участница нашего форума.
После сдачи уточненки сальдо ЕНС стало отрицательным. На ЕНС провели начисления квартальных авансовых платежей, а сумма к уменьшению (строка 110 раздела 1) – не проведена.
Причем квартальные платежи – внушительные. У компании нет денег, чтобы «закинуть» их на ЕНС и держать там 3 месяца до окончания камеральной проверки.
Отметим, что аналогичный алгоритм (проведение отрицательных сумм только после окончания камералки) налоговики практиковали и с первичными декларациями. Между тем, в статье 11.3 НК такое не предусмотрено.
Такую норму хотели внести в статью 11.3 НК законопроектом № 369931-8, но в итоге передумали. О том, как хотели сделать, мы рассказывали тут, а о том, как в итоге сделали – тут.
Сейчас в статье 11.3 НК есть норма о проведении уменьшения только после камералки по уточненной декларации. Она касается случаев, когда в уточненке налог уменьшен по сравнению с первичной декларацией.
То есть, речь идет не об уменьшении налога по декларации в принципе, а о его уменьшении по сравнению с предыдущей декларацией.
Между тем, на практике налоговики не проводят строки к уменьшению как по первичной, так и по уточненной декларации. Такой алгоритм заложен в программу ФНС.
Таким образом, бухгалтер хотела сделать как лучше – исправить декларацию, чтобы она полностью соответствовала данным учета, но получилось, что эта уточненка принесла много проблем.
Как исправлять ошибки в учете, расскажем на курсе повышения квалификации.
На курсе покажем практический алгоритм с проводками и примерами, как исправлять ошибки. Вы научитесь:
находить свои и чужие ошибки и исправлять без последствий для компании;
знать, когда надо и не надо исправлять ошибки;
получите официальное удостоверение на 25 ак. часов, которое внесем в госреестр Рособрнадзора.
Комментарии2
да,так и есть,если только просить камеральщиков ускорить процесс,иначе три месяца
в итоге организация один раз прошла через это мракобесие, когда сдавала первичку. Теперь они повторно проходят тот же путь при сдаче уточненки.