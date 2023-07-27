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Налоговые проверки

🙉 Сдача уточненки обернулась долгами на ЕНС, хотя сумма налога по ней не менялась

Бухгалтер наконец-то получила все недостающие документы за 2022 год и решила переделать прошлогоднюю декларацию по УСН. При этом общая сумма налога по ней не изменилась (он минимальный). Но то, как эта декларация отразилась на ЕНС, шокировало бухгалтера.
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Этой печальной историей делится участница нашего форума.

После сдачи уточненки сальдо ЕНС стало отрицательным. На ЕНС провели начисления квартальных авансовых платежей, а сумма к уменьшению (строка 110 раздела 1) – не проведена.  

Причем квартальные платежи – внушительные. У компании нет денег, чтобы «закинуть» их на ЕНС и держать там 3 месяца до окончания камеральной проверки.

Отметим, что аналогичный алгоритм (проведение отрицательных сумм только после окончания камералки) налоговики практиковали и с первичными декларациями. Между тем, в статье 11.3 НК такое не предусмотрено.

Такую норму хотели внести в статью 11.3 НК законопроектом № 369931-8, но в итоге передумали. О том, как хотели сделать, мы рассказывали тут, а о том, как в итоге сделали – тут.

Сейчас в статье 11.3 НК есть норма о проведении уменьшения только после камералки по уточненной декларации. Она касается случаев, когда в уточненке налог уменьшен по сравнению с первичной декларацией.

То есть, речь идет не об уменьшении налога по декларации в принципе, а о его уменьшении по сравнению с предыдущей декларацией.

Между тем, на практике налоговики не проводят строки к уменьшению как по первичной, так и по уточненной декларации. Такой алгоритм заложен в программу ФНС.

Таким образом, бухгалтер хотела сделать как лучше – исправить декларацию, чтобы она полностью соответствовала данным учета, но получилось, что эта уточненка принесла много проблем.

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Комментарии

2
  • Логотип Юстас
    Юстас 50 минут назад

    да,так и есть,если только просить камеральщиков ускорить процесс,иначе три месяца

  • Логотип бух2007
    бух2007
    45 минут назад

    в итоге организация один раз прошла через это мракобесие, когда сдавала первичку. Теперь они повторно проходят тот же путь при сдаче уточненки.

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