👪 Как считать НДФЛ за доли детей при продаже квартиры, купленной на маткапитал

Соответственно, если к моменту продажи для мужа и жены уже прошло 5 лет, а для детей еще не прошло, то у детей будет НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-04-05/51097.
Уменьшить базу по НДФЛ можно на имущественный вычет.
Кроме того, можно применить фактические расходы, которые понесли родители при условии, что родители сами не учитывали эти расходы для расчета своего НДФЛ с продажи этой квартиры.
В состав расходов можно включить и ипотечные проценты.
При этом расходы учитывают в пропорции от доли ребенка. Если у ребенка в собственности 1/5 доли квартиры, то расходы тоже учитывают только в размере 1/5.
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