👪 Как считать НДФЛ за доли детей при продаже квартиры, купленной на маткапитал

Если семья купила квартиру с использованием маткапитала и оформила ее изначально только на жену, то срок владения для целей НДФЛ для мужа будет идти от той же даты, что и для жены. А вот по детским долям отсчет пойдет от даты госрегистрации права собственности на них.

Соответственно, если к моменту продажи для мужа и жены уже прошло 5 лет, а для детей еще не прошло, то у детей будет НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-04-05/51097.

Уменьшить базу по НДФЛ можно на имущественный вычет.

Кроме того, можно применить фактические расходы, которые понесли родители при условии, что родители сами не учитывали эти расходы для расчета своего НДФЛ с продажи этой квартиры.

В состав расходов можно включить и ипотечные проценты.

При этом расходы учитывают в пропорции от доли ребенка. Если у ребенка в собственности 1/5 доли квартиры, то расходы тоже учитывают только в размере 1/5.